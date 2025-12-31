China impuso una cuota y aranceles a las importaciones de carne argentina desde enero 2026

China aplicará a partir del 1 de enero de 2026 medidas de salvaguardia sobre las importaciones de carne vacuna, que incluirán aranceles adicionales de hasta el 55% para los envíos que superen determinados cupos por país, informó este miércoles el Ministerio de Comercio.

La decisión se tomó tras la conclusión definitiva de una investigación de salvaguardia iniciada el 27 de diciembre de 2024 sobre las importaciones de carne bovina.

Según la agencia de noticias china Xinhua, las medidas estarán vigentes durante tres años, hasta el 31 de diciembre de 2028, y se implementarán mediante contingentes arancelarios específicos por país. Las importaciones que excedan los volúmenes asignados quedarán alcanzadas por el arancel adicional del 55%.

Carne vacuna: a pesar de que el precio superó ampliamente a la inflación, aumentó el consumo

Tal como explicaron las autoridades chinas, el precio de la carne de vaca en el mercado interno ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años, producto de un exceso de oferta y de una demanda debilitada en el contexto de la desaceleración de la segunda economía mundial.

En paralelo, las importaciones crecieron con fuerza, consolidando a China como un destino clave para grandes exportadores como Argentina, Brasil, Uruguay, Australia y Estados Unidos.

Investigadores chinos concluyeron que el aumento de las compras externas de carne vacuna afectó negativamente a la industria local, señaló el Ministerio de Comercio en un comunicado. La investigación abarcó carne fresca y congelada, con y sin hueso.

De cuánto será el cupo de importación que tendrá China desde 2026

Para 2026, Brasil contará con un cupo de importación de aproximadamente 1,1 millones de toneladas, mientras que Argentina tendrá un límite cercano a la mitad de ese volumen y Uruguay un cupo de 324.000 toneladas. Australia dispondrá de alrededor de 200.000 toneladas y Estados Unidos de unas 164.000 toneladas.

Las cuotas se ampliarán de manera gradual cada 12 meses, al tiempo que las salvaguardias se irán relajando progresivamente.

La inflación en alimentos se acelera en diciembre: Qué pasa con el precio de la carne

El Ministerio también informó que suspendió parcialmente un acuerdo de libre comercio con Australia que incluía a la carne vacuna. No obstante, un portavoz oficial subrayó que “la aplicación de salvaguardias a la carne vacuna importada tiene por objeto ayudar temporalmente a la industria nacional a superar las dificultades, no restringir el comercio normal de carne”.

En el caso de países o regiones en desarrollo, las medidas no se aplicarán si la participación individual en las importaciones no supera el 3% y si el total de esos países no excede el 9%, aunque se activarán al año siguiente si esas condiciones dejan de cumplirse.

Qué implica el mercado chino para la carne bovina argentina

Según datos sectoriales del IPCVA y reportes de mercado vinculados a informes de embarques (incluyendo mediciones de volumen por mes y participación de mercado), China recibe aproximadamente entre el 65% y 75% de la carne vacuna exportada por Argentina, lo que se traduce en cientos de miles de toneladas por año.

En 2024, esto representó cerca de 650.000 t hacia China en carne vacuna y en 2025 los despachos continúan siendo del orden de centenares de miles de toneladas en el acumulado del año, con cifras mensuales relevantes que confirman la importancia del mercado chino.

Fuentes: Agencia Xinhua y AFP.

ML