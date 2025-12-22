Las exportaciones de carne vacuna cayeron en noviembre

Las exportaciones de carne bovina refrigerada y congelada registraron en noviembre de 2025 un comportamiento dispar: tuvieron un menor volumen embarcado, pero un fuerte crecimiento en el ingreso de divisas. Según el informe mensual del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), durante noviembre se exportaron cerca de 64,5 mil toneladas peso producto, por un valor aproximado de US$ 365,6 millones.

Si se compara con el mes anterior (octubre 2025), los volúmenes embarcados muestran una caídas del -5,4% en volumen y -7,9% en valor. En la comparación interanual el volumen se redujo -4,9%, mientras que el valor se incrementó en 36,6%.

"El acumulado de los primeros once meses del año 2025, revela que las ventas al exterior de carne bovina refrigerada y congelada resultaron cercanas a las 654,8 mil toneladas peso producto; por un valor de aproximadamente US$ 3.531,3 millones. Con relación a los primeros once meses de 2024, los volúmenes exportados son un (-7,9%) inferiores; mientras que el valor obtenido ha sido un (+27,7%) superior”, sostuvo Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC.

China es el principal destino de exportación

China se consolida como el principal destino de exportación, tanto para el mes de noviembre como para el acumulado de los primeros once meses del año. En el último mes, se embarcaron con destino a China 17,6 mil toneladas de carne con hueso y huesos bovinos producto de la despostada, por un valor de US$ 37,3 millones y aproximadamente 28,4 mil toneladas de carne bovina deshuesada, por un valor de US$ 149,2 millones. China representó el 71,4% de los volúmenes exportados en noviembre de 2025; y el 70,1% del acumulado en los primeros once meses del año. El precio medio de las ventas a China de carne sin hueso en noviembre de 2025 se ubicó alrededor de los US$ 5.250 por tonelada, marcando todavía un apreciable recorte con respecto al máximo de US$ 5.900 obtenido en mayo de 2022.

Exportaciones de carne bovina refrigerada

En noviembre de 2025, se exportaron 10,6 mil toneladas de carne bovina refrigerada, por un valor de 121,9 millones de dólares. Los volúmenes exportados de carne refrigerada deshuesada se incrementaron un (+0,3%) con respecto al mes precedente; y también resultan (+16,1%) superiores a los volúmenes embarcados en noviembre de 2024. En los primeros once meses del año 2025, las exportaciones de esta partida alcanzaron las 106,4 mil toneladas; un (+8,4%) por encima de las 98,1 mil toneladas registradas entre enero y noviembre de 2024.

El ingreso de divisas por exportaciones de carne bovina refrigerada a lo largo de los primeros once meses de 2025 resultó cercano a US$1.162,2 millones; un (+37,8%) superior a lo que se habían facturado entre enero y noviembre de 2024. Los principales destinos de exportación para la carne refrigerada en noviembre de 2025 resultaron los países europeos (5,5 mil toneladas / US$ 71,4 millones), Chile (2,1 mil ton / US$16,3 millones), e Israel (1,3 mil toneladas / US$ 13,1 millones).

Exportaciones de carne bovina congelada deshuesada

En noviembre de 2025, se exportaron 36,0 mil toneladas de carne bovina congelada sin hueso, por un valor de US$ 204,7 millones. Los volúmenes exportados de carne congelada deshuesada cayeron con una variación de un (-9,4%) con respecto al mes precedente; y también resultan (-11,9%) inferiores a los volúmenes embarcados en noviembre de 2024. En los primeros once meses del año 2025, las exportaciones de esta partida alcanzaron las 376,1 mil toneladas; un (-15,1%) por debajo de las 442,8 mil toneladas registradas entre enero y noviembre de 2024.

El ingreso de divisas por exportaciones de carne bovina congelada deshuesada a lo largo de los primeros once meses de 2025 resultó cercano a US$ 2.018,2 millones; un (+21,4%) superior a los US$ 1.661,8 millones que se habían facturado entre enero y noviembre de 2024. Los principales destinos de exportación para la carne congelada sin hueso en noviembre de 2025 resultaron la República Popular China (28,4 mil toneladas / 149,2 millones de u$s), Estados Unidos (3,9 mil toneladas / 25,5 millones de dólares), e Israel (1,2 mil toneladas / 10,8 millones de dólares).

Exportaciones de carne bovina congelada con hueso

En noviembre de 2025, se exportaron 17,8 mil toneladas de carne congelada con hueso y huesos producto de la despostada, casi exclusivamente con destino a la República Popular China. El valor obtenido por las ventas al exterior dentro de esta partida ascendió a 38,5 millones de dólares. En los primeros once meses del corriente año se acumularon volúmenes exportados dentro de esta partida por 172,0 mil toneladas, (+1,3%) con respecto a las 169,8 mil toneladas que habían sido embarcadas entre enero y noviembre del año pasado. El valor obtenido en el acumulado de los primeros once meses de 2025 asciende a 347,4 millones de dólares; un (+34,4%) con respecto a los 258,4 millones obtenidos entre enero y noviembre de 2024.

Nuevo régimen para la asignación de cupos de exportación de carnes

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó que, a través de la Resolución Nº 242/2025 publicada en el Boletín Oficial, se establecieron nuevos mecanismos de asignación de cupos de exportación de carnes con destino a la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos.

La medida se tomó en función del vencimiento de los reglamentos vigentes y la unificación en un único documento de las condiciones de acceso a las distintas cuotas de carne.

En el documento se destaca que se sostiene la lógica de los regímenes anteriores —y de las mejores prácticas internacionales—, distribuyendo los cupos de acuerdo al desempeño exportador de las empresas, incentivando así la producción, la inversión y la diversificación de destinos.

Por otro lado, se avanzó en la eliminación de restricciones que generaban distorsiones en el criterio basado en el historial exportador y se simplificaron aquellas que se aplicaban a proyectos conjuntos integrados por grupos de productores, con el objetivo de lograr una asignación más eficiente.

