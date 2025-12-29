China inició maniobras militares contra Taiwán como represalia a la venta de armamento de EE.UU.

China inició "grandes" ejercicios militares con fuego real alrededor de Taiwán, que simularán el bloqueo de puertos clave durante dos días. Anunciada este lunes por el gobierno de Xi Jinping, la medida tiene un carácter "punitivo y disuatorio" como respuesta a la multimillonaria venta de armamento de Estados Unidos a la isla autogobernada, cuyo estatus jurídico constituye una línea roja para Beijing.

El operativo bélico, conocido como "Misión Justicia 2025", incluye la participación de destructores, fragatas, soldados, bombarderos y drones que realizan "entrenamientos con fuego real contra objetivos marítimos al norte y sudoeste de Taiwán", afirmó el ejército chino. La iniciativa surgió luego de que este mes el gobierno de Donald Trump aprobara una venta de armas por valor de 11.100 millones de dólares a Taipéi.

Tras el inicio de los ejercicios, el Ministerio de Relaciones Exteriores alertó que cualquier intento de obstruir la unificación de Taiwán con China "está destinado al fracaso". "Las fuerzas externas que intentan usar Taiwán para contener a China y que arman a Taiwán solo alentarán la arrogancia independentista y empujarán al estrecho de Taiwán a una situación peligrosa de conflicto armado", dijo su portavoz Lin Jian, en conferencia de prensa.

Detalles de la maniobra militar en Taiwán

Las actividades se enfocarán en la "capacidad de combate mar-tierra, toma conjunta de amplia superioridad, bloqueo de puertos y zonas clave", detalló el coronel Shi Yi, portavoz del Comando de Teatro Oriental de las fuerzas armadas chinas.

Por su parte, el Ejército Popular de Liberación (EPL) mostró un mapa con cinco grandes zonas alrededor de Taiwán donde se organizarán estas maniobras "con fuego real" el martes y recomendó "que cualquier barco o avión no relacionado evite ingresar a las aguas y espacio aéreo" mencionados.

Según las autoridades de Taiwán, algunas de estas zonas se ubican a menos de 12 millas náuticas de su costa y afectan rutas internacionales de transporte marítimo y aéreo. La portavoz del gobierno taiwanés, Karen Kuo, condenó estas maniobras como una "intimidación militar". Además, detectaron 89 aviones militares chinos cerca de su territorio, el número más elevado en un solo día desde octubre de 2024.

Las maniobras militares de China en Taiwán son en respuesta a una operación de venta de armas de Estados Unidos.

También registraron la presencia de 28 buques de guerra y de guardacostas chinos y una formación de navíos de asalto anfibio que operaba en el Pacífico Occidental. La fuerza militar local afirmó que había desplegado "fuerzas apropiadas" para llevar a cabo "un rápido ejercicio de respuesta".

" La cuestión de Taiwán es la esencia misma de los intereses fundamentales de China. Nada disuadirá a China de defender la soberanía nacional, la seguridad y la integridad territorial. Cualquiera que cruce la línea o realice provocaciones al respecto se enfrentará a la firme respuesta de China. Todos los intentos de frenar la reunificación de China fracasarán invariablemente", sostuvo la Cancillería china este lunes.

"Seria advertencia"

En los últimos años, China incrementó la presión sobre Taiwán en el terreno diplomático, económico y militar en función del principio de Una Sola China que aboga por la reunificación de la isla con la China continental. Parte de esta estrategia incluyó el envío regular de aviones y buques alrededor de la isla y el despliegue ocasional de ejercicios a gran escala.

Las relaciones con Taipéi se deterioraron con la llegada al poder del Partido Progresista Democrático en 2016. Su líder y presidente taiwanés desde 2024, Lai Ching-te, considera el territorio como una nación soberana, a pesar de que apenas una docena de países lo reconocen.

El coronel chino Shi Yi afirmó que las maniobras son "una firme advertencia contra las fuerzas separatistas por la independencia de Taiwán". En un video difundido las fuerzas armadas generado por inteligencia artificial, águilas, tiburones, lobos y abejas se transforman en equipamiento militar chino y lanzan un ataque por mar y aire sobre la isla. La televisión estatal china CCTV reportó que un tema central de los ejercicios es el "bloqueo" de puertos taiwaneses, incluyendo Keelung en el norte y Kaohsiung en el sur.

Tensión en el Indo-Pacífico

China dijo este mes que iba a tomar "medidas decididas y contundentes" para salvaguardar su territorio tras la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán.

La semana pasada, el gobierno anunció sanciones contra 20 empresas de defensa estadounidenses, aunque en su mayoría tienen poco o ningún negocio en China.

En paralelo, Beijing también mantiene un choque diplomático con Tokio, después de que la flamante primera ministra japonesa sugiriera un potencial apoyo a Taiwán en el caso de un futuro conflicto armado.

