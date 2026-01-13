La decisión de China de aplicar medidas de salvaguardia a la carne vacuna importada, con un arancel adicional del 55% para los envíos que superen los cupos establecidos, introduce un nuevo factor de riesgo para la economía argentina en 2026. El impacto no es sectorial ni marginal: compromete ingreso de divisas, empleo en el complejo agroindustrial y el ya delicado equilibrio del comercio exterior.

China es el principal destino de la carne vacuna argentina, especialmente de los cortes congelados, donde concentra más del 70% del volumen exportado. En 2024, la Argentina ya superó el cupo anual de 511.000 toneladas fijado ahora por Pekín, y en 2025 volvió a acercarse a ese techo, según datos del Observatorio de China de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (https://www.cera.org.ar/node/967)

China aplicará un nuevo sistema de regulación a las importaciones de carne: se estima un arancel del 12,5%

A partir de enero de 2026, toda exportación que exceda ese volumen pagará, además del arancel vigente del 12%, un recargo del 55%, lo que en la práctica expulsa al producto del mercado chino por pérdida de competitividad. El resultado inmediato es un tope duro al crecimiento de las exportaciones cárnicas, uno de los pocos rubros con capacidad de generar dólares genuinos en el corto plazo

Vale señalar que el freno a las ventas externas no solo afecta la balanza comercial. La industria frigorífica exportadora es intensiva en empleo, con fuerte presencia en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Menos exportaciones implican menor actividad, suspensiones o reducción de turnos, en un contexto donde el mercado interno no absorbe excedentes a precios rentables.

Además, la carne vacuna fue identificada como uno de los productos argentinos con mayor exposición al riesgo geoeconómico, por su alta concentración en un solo destino y su peso en la canasta exportadora. Esa combinación vuelve al empleo del sector particularmente vulnerable ante decisiones unilaterales de China

Exportaciones en tensión y déficit récord con China

El endurecimiento chino llega cuando el desequilibrio bilateral ya es crítico. los datos del Observatorio muestran que en los primeros once meses de 2025, Argentina acumuló un déficit comercial con China de USD 7.413 millones, el más alto con cualquier socio comercial. Si bien las exportaciones crecieron más del 57% interanual, las importaciones desde China avanzaron al mismo ritmo, ampliando el rojo externo.

China impuso una cuota y aranceles a las importaciones de carne argentina desde enero 2026

Este escenario deja al país en una posición incómoda: necesita más exportaciones para sostener reservas, pero enfrenta barreras crecientes en su principal mercado extrarregional, justo cuando la economía china desacelera su consumo y redefine su política industrial.

Las restricciones a la carne forman parte de una estrategia más amplia. Pekín busca proteger sectores sensibles, administrar su demanda externa y ganar margen en un contexto de tensiones geopolíticas con Estados Unidos y menor dinamismo económico interno. Para Argentina, esto implica que China deja de ser un demandante ilimitado y pasa a operar con una lógica más selectiva.

En términos concretos, la nueva política china implica:

- Menor ingreso potencial de dólares por exportaciones cárnicas.

- Riesgo sobre empleo industrial y rural ligado al complejo bovino.

- Mayor presión sobre la balanza comercial, en un vínculo ya deficitario.

- La necesidad urgente de diversificar mercados y productos para reducir la dependencia de China.

China y la carne argentina: los números clave

Medida comercial

Arancel adicional: 55% Vigencia: 2026–2028 Tipo: medidas de salvaguardia Se suma al arancel vigente del 12%

Cupo anual para Argentina

511.000 toneladas en 2026 521.000 toneladas en 2027 532.000 toneladas en 2028 Todo lo que exceda el cupo paga el arancel del 55%

Exportaciones argentinas de carne a China

Exportado en 2024: 572.883 toneladas (superó el cupo) Exportado ene–nov 2025: 461.106 toneladas China concentra más del 70% de las exportaciones argentinas de carne congelada

Impacto en dólares

Exportaciones de carne a China 2025: USD 1.751 millones La carne es uno de los productos con mayor riesgo geoeconómico por concentración en un solo mercado Impacto en empleo La industria frigorífica exportadora es intensiva en mano de obra Provincias más expuestas: Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba Menores exportaciones implican riesgo de suspensiones y menor actividad

Contexto macro

Déficit comercial Argentina–China ene–nov 2025: USD 7.413 millones China es el principal origen de importaciones y uno de los principales socios comerciales de Argentina

El libro blanco de China: Qué es y qué datos aporta para lo que viene

El Libro Blanco —formalmente denominado “Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe”— es una política de Estado oficial publicada por el gobierno chino que define su estrategia de relacionamiento con la región a largo plazo. El de diciembre de 2025 es el tercero de este tipo; antecedentes similares se dieron en 2008 y 2016, cada uno marcando etapas de profundización en el vínculo Estado-región.

Se trata de un texto extenso y exhaustivo, con más de 40 áreas de cooperación abordadas, que funciona como road-map o hoja de ruta para diplomacia, comercio, inversión, tecnología y cooperación política entre China y los países latinoamericanos y caribeños.

Entre los objetivos del nuevo documento aparecen:

1. Consolidar una “comunidad con un futuro compartido”

China formula la relación con América Latina y el Caribe como parte de un proyecto de “comunidad con un futuro compartido”, orientada a crecimiento conjunto, estabilidad y desarrollo sostenible. Esto se presenta como alternativa de cooperación más allá de la lógica del alineamiento geopolítico tradicional.

2. Cinco programas estratégicos

El documento estructura la cooperación bajo cinco programas complementarios:

Solidaridad: apoyo mutuo y gestión conjunta de desafíos.

Desarrollo: proyectos de infraestructura, energía, innovación y financiamiento.

Civilización: intercambios culturales, educativos y científicos.

Paz: cooperación en seguridad, resolución pacífica de conflictos y defensa de la soberanía.

Interconexión entre pueblos: movilidad, turismo y vínculos sociales.

Estos programas operan como prioridades transversales al comercio, inversiones y relaciones institucionales.

3. Profundizar cooperación económica y comercial

El documento reafirma la intención china de:

ampliar el comercio bilateral más allá de materias primas;

promover transacciones en monedas locales y mecanismos financieros alternativos (como swaps o bonos panda);

facilitar acuerdos comerciales, protección de inversiones y cooperación regulatoria entre China y los países de la región.

Fuente: CERA – IEI – Observatorio China, “En Cont@cto China Nº 208”, diciembre 2025

lr