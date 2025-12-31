China estableció una cuota para la carne argentina: cómo afectará a los exportadores

La República Popular China anunció que desde este jueves 1 de enero de 2026 adoptará medidas de salvaguardia en sus importaciones de carne vacuna, que incluyen a los envíos desde Argentina.

Las medidas estarán vigentes durante tres años, hasta el 31 de diciembre de 2028, y se implementarán mediante contingentes arancelarios específicos por país.

En orden de importancia por volumen estarán afectados Brasil, Argentina, Uruguay, Nueva Zelandia, Australia y los Estados Unidos.

En el caso de Argentina, se aplicará el nuevo arancel de 55% al volumen que exceda las 511.000 toneladas en 2026, las 521.000 toneladas en 2027 y 532.000 toneladas en 2028.

Las exportaciones de carne vacuna cayeron en noviembre

La importancia de China en las exportaciones de carne argentina

De acuerdo con datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), entre enero y noviembre de 2025 se enviaron 453.860 toneladas al país asiático, representando el 70% del total. Este número representa una caída de 12,5% con respecto al mismo período de 2024.

A pesar de la caída en volumen, la cantidad de divisas ingresadas aumentó en los primeros once meses de este año, ya que ingresaron US$ 1.723 millones, lo cual marca un incremento de 20,2%.

Fernando Herrera, presidente de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), comentó a PERFIL que los volúmenes de cuota sin arancel asignados a la Argentina “están alineados con los que veníamos exportando en los últimos años, por lo que parece que no afectará demasiado. Por supuesto que esto va a afectar el aumento de crecimiento en volumen, porque con el 55% de arancel, posiblemente sea difícil crecer”.

Según Herrera, “eso puede ser una señal positiva para incentivar a la Argentina a buscar otros mercados. Incluso, si se llega a concretar la cuota de 88.000 toneladas a Estados Unidos, podría absorber un volumen importante de carne que podría absorber parte de lo que iría a China. En principio no lo veo como algo negativo, aunque es una cuota que se impone."

Qué puede pasar con las nuevas exportaciones

El presidente de APEA señaló que todavía faltan detalles sobre cómo se va a administrar la cuota en cada país: “China otorga un volumen pero no está claro en el caso de Argentina, si la Secretaría de Agricultura y Ganadería va a distribuir esta cuota como hace con la Hilton, de libre disponibilidad para todos los que se presenten para pedir cuota, o un sistema mixto”.

Herrera también planteó una duda que afecta los embarques de carne que están llegando en los primeros días de enero a China. “El gobierno de China va a tener que arreglar con cada país el certificado aceptable para validar que la carne forma parte de la cuota”, comentó.

Consultado por PERFIL, el licenciado Victor Tonelli, consultor privado especialista en mercados de carne, sostuvo que los mayores volúmenes exportados de carne vacuna a China en los últimos cinco años se dieron en 2024 (574.000 toneladas) y 2023 (545.000 toneladas). "Estimo que en 2025 rondarán las 500.000 toneladas", agregó.

Tonelli estima que “para 2026, con el fuerte incremento de las exportaciones a Estados Unidos (posiblemente más de 100.000 toneladas y la caída de oferta de ganado), en el mejor de los casos exportaremos a China 400.000 toneladas de cortes con y sin hueso (sin contar huesos pelados ni menudencias)”.

Sobre la base de ese pronóstico, quedaría por debajo del límite de 511.000 toneladas sin arancel del 55%.

“Para 2027 tampoco creo que nos afecte la 'Cuota China', aunque después habrá que ir viendo la evolución de mercados y oferta de ganado. Seguimos con un horizonte extraordinario para 2026 y 2027”, finalizó el consultor.

LM