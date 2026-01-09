El unicornio chino de la IA MiniMax se disparó mas del 100% en su salida a bolsa en Hong Kong

La acción de la empresa emergente china de inteligencia artificial MiniMax se disparó este viernes un 109% en su primera jornada de cotización en la Bolsa de Hong Kong, en una operación con la que recaudó el equivalente a USD 619 millones, informó la Agencia France-Presse (AFP).

El exitoso debut confirma que la fuerte demanda de los inversores está premiando al sector de la inteligencia artificial, uno de los de mayor crecimiento en el gigante asiático, en un contexto de renovado interés por las empresas tecnológicas vinculadas a modelos generativos y aplicaciones comerciales de IA.

El uso de modelos de Inteligencia Artificial chinos crecen en Estados Unidos

La víspera, su competidora Zhipu AI, desarrolladora de la herramienta Z.ai, debutó en la plaza hongkonesa con una suba superior al 12%, tras una oferta pública inicial (OPI) por USD 558 millones. En su segunda jornada de cotización, este viernes, la compañía acumuló una ganancia adicional del 20,6%, según datos de mercado citados por AFP.

Estas operaciones de los gigantes chinos del sector preceden a cualquier eventual anuncio de salida a bolsa por parte de las estadounidenses OpenAI, creadora de ChatGPT, o Anthropic, conocida por el chatbot Claude, dos de las firmas privadas más valiosas del ecosistema global de inteligencia artificial.

Algunos datos interesantes sobre MiniMax, la nueva startup de IA China

Fundada en 2022, MiniMax asegura contar con más de 200 millones de usuarios y un portafolio de aplicaciones que incluye a Hailuo AI, su generador de video insignia.

La compañía es dirigida por Yan Junjie, exejecutivo de SenseTime, firma que actualmente figura en la lista negra del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

La carrera global por la inteligencia artificial: Estados Unidos, China y el nuevo tablero geopolítico

“El avance y la aplicación de la inteligencia artificial dependen de la innovación tecnológica continua, pero aún más de la inclusión y la apertura de todo el proceso”, afirmó Yan durante la ceremonia de lanzamiento, en declaraciones recogidas por AFP.

MiniMax indicó que los fondos obtenidos en la salida a bolsa se destinarán principalmente a investigación y desarrollo durante los próximos cinco años, con el objetivo de avanzar en modelos fundacionales y productos nativos de IA.

El equipo de la startup incluye investigadores que anteriormente trabajaron para compañías como Google, Microsoft, Alibaba y DeepSeek, agregó la agencia.

lr