Sebastián Di Doménica: “India es el tercer gran jugador a nivel mundial de la inteligencia artificial”

La inteligencia artificial se consolida como uno de los principales ejes de la geopolítica global. En ese escenario, la India se prepara para ser anfitriona de un evento clave. “El 19 y 20 de febrero se va a realizar en Nueva Delhi la AI Impact Summit 2026, una cumbre global de jefes de Estado para analizar el desarrollo y el desempeño de la inteligencia artificial”, explicó Sebastián Di Doménica, en diálogo con Canal E.

El especialista remarcó que se trata de una continuidad de la cumbre celebrada en París, pero con una impronta propia. “Esta cumbre plantea posturas diferentes a las de Estados Unidos y China, con una mirada más humanista de la inteligencia artificial”, señaló. Además, subrayó su relevancia histórica: “Es la primera cumbre de inteligencia artificial del sur global, pensada para los países en desarrollo”.

India, muchas veces subestimada desde América Latina, ocupa hoy un rol central en la economía del conocimiento. “India es una potencia tecnológica, líder en desarrollo de software y billeteras virtuales, con 1.450 millones de habitantes, incluso más que China”, afirmó De Doménica. En ese sentido, valoró su enfoque conceptual sobre la IA: “Ellos hablan de ‘Vasudeva Kutumbakam’, que significa un planeta, una familia, un futuro”.

Una mirada humanista frente al eje Estados Unidos–China

Para Di Doménica, la relevancia de la cumbre también radica en su posicionamiento político. “Es una contracara muy relevante frente a la estrategia cerrada de Estados Unidos y al modelo centralizado de China”, sostuvo. A diferencia de estos modelos, India propone una gobernanza democrática de la IA: “India es la democracia más grande del mundo y eso se refleja en su visión de la inteligencia artificial”.

El especialista reconoció que el país asiático se consolida como “el tercer gran jugador a nivel mundial en inteligencia artificial”, y aseguró que su liderazgo genera expectativas positivas para el futuro del desarrollo tecnológico global.

Argentina e India: una oportunidad estratégica de cooperación

Consultado sobre el vínculo bilateral, Di Doménica fue contundente: “La India es una enorme oportunidad para Argentina”. Si bien aclaró que aún no hay confirmación oficial sobre la participación del Gobierno argentino en la cumbre, destacó el potencial de cooperación. “Argentina debería tener una estrategia de cooperación con todos, pero con India hay una posibilidad muy interesante de complementariedad”, afirmó.

Entre las áreas clave, mencionó la educación, la capacitación y el intercambio tecnológico. “Argentina podría recibir mucha interacción vinculada a la economía del conocimiento”, explicó. También recordó que ya existen antecedentes concretos: “En Argentina se realizó una precumbre organizada por la embajada india, lo que muestra una gran apertura para profundizar la cooperación”.

Finalmente, alertó sobre los desafíos internos del país. “Reducir el presupuesto en ciencia y tecnología es un error, porque la economía que viene va a estar ligada a la inteligencia artificial”, concluyó, al tiempo que llamó a reforzar la inversión para no perder competitividad global.

