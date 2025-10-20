Miguel Ponce: “China impulsa un plan basado en la más alta tecnología”

En diálogo con Canal E, el especialista en comercio exterior Miguel Ponce analizó las recientes declaraciones de Donald Trump, el nuevo plan quinquenal de China y el impacto comercial para Argentina.

Trump, China y un diagnóstico lapidario sobre Argentina

El escenario internacional está marcado por fuertes contrastes que involucran directamente a Argentina. Mientras Donald Trump aseguraba que “los argentinos se están muriendo”, el presidente Javier Milei destacaba que el país es un modelo exitoso. En ese marco, Ponce advirtió: “Mientras esto ocurría, Milei decía que Argentina era exitosa y que era un ejemplo a nivel mundial”.

Desde Estados Unidos, la tensión aumenta. Trump no solo criticó la situación local, sino que amenazó con subir aranceles: “Trump le acaba de decir que le va a poner el 155% si no hay un acuerdo antes del primero de noviembre”, señaló el analista. A esto se suman protestas masivas contra el exmandatario, mientras prepara reuniones clave con líderes como Putin.

Por otro lado, la relación con China genera contradicciones. Ponce recordó que “Trump había dicho públicamente que Milei le había prometido sacar a China de la Argentina”, algo que no se corresponde con los hechos actuales: “El 70% de los granos argentinos van a China”, remarcó, y agregó que “el presidente de la Sociedad Rural anunció que ya se le está vendiendo a China”.

El avance chino y el desafío tecnológico global

Mientras el vínculo argentino con China se fortalece en lo comercial, el gigante asiático acelera su desarrollo interno. El nuevo plan quinquenal fue presentado con objetivos ambiciosos: “China impulsa un plan basado en la más alta tecnología”, explicó Ponce, y detalló que “la producción industrial va por arriba de lo esperado: 6.5% contra 5% que era lo previsto”.

Este plan no se limita a lo económico: “No es solo económico este plan quinquenal, sino esencialmente hay una búsqueda de mayor protagonismo geopolítico”, afirmó. En ese marco, China apunta a la autosuficiencia tecnológica y a liderar en sectores estratégicos como inteligencia artificial, nuevas energías y manufactura avanzada.

Una de las frases más destacadas del análisis fue: “China está queriendo reducir su dependencia tecnológica de los Estados Unidos y de Occidente, potenciando sectores estratégicos”. Además, subrayó el concepto de las “industrias del futuro”, que articulan “la interfase entre el cerebro humano y la computadora”.

Argentina, en este tablero global, enfrenta dilemas urgentes. Ponce advirtió sobre el impacto de nuevas exportaciones de carne a EE.UU. y la posible necesidad de importar terneros de Brasil: “Ojo con la ecuación de dólares que se va a dar: los que ganemos por más exportación versus los que perdamos por tener que importar”, dijo.

Para el especialista, el contexto obliga a una mirada estratégica. “Por eso me parece un día importante hoy”, concluyó Ponce, marcando el peso geopolítico del presente.