En Irán se desarrolla una nueva ola de protestas masivas contra el régimen de los ayatolás, marcada por una represión feroz con cientos de muertos y miles de detenidos, en un escenario donde confluyen el rechazo a la teocracia, la crisis económica, la corrupción y la falta de libertades. Ante este panorama, Hamid Hosseini, portavoz de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos en España, advirtió en el programa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) que el régimen es incapaz de dar respuestas y está condenado a caer por la presión del propio pueblo, rechaza cualquier intervención militar extranjera y reclama apoyo internacional vía diplomática y comunicacional: “Déjennos solos hacer caer a los ayatolás, mal favor nos hacen Trump y Netanyahu interviniendo”.

El activista y portavoz de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos en España, Hamid Hosseini, es conocido por su crítica al régimen de la República Islámica de Irán y por promover la defensa de derechos humanos y libertades civiles. Simultáneamenre, forma parte de la Comisión Internacional del Partido de Izquierda de Irán, desde donde aborda tanto cuestiones de derechos humanos como de política y economía. A lo largo de entrevistas, ha señalado que la población sufre con la falta de acceso a servicios y con la represión estatal.

En este momento, ya han pasado varias semanas de la protesta. La violencia estatal iraní no da señales de parar. Más de 2.000 muertos. ¿Cuál es su opinión sobre cómo van a desarrollarse los hechos de aquí en más?

Realmente sí, han pasado ya 20 días desde las últimas protestas del pueblo iraní contra el régimen teocrático de la República Islámica de Irán. Como hemos dicho a lo largo de estos días, la raíz de las protestas contra el régimen tiene diferentes campos: económicos, sociales y políticos, y todos ellos han afectado gravemente la vida cotidiana de la población.

El día 28 de diciembre comenzó desde el bazar de Irán y fue por el aumento de los precios de los productos básicos de la población, como carne, huevos y pan. Incluso no tienen agua potable y ni siquiera cuentan con luz permanente durante el día.

La gente salió a las calles para protestar y esas protestas se extendieron a todo el país. El 70% de la población sufre pobreza y está por debajo del umbral de la pobreza. El gobierno y el régimen no tienen ninguna solución para sus problemas. No pueden responder a los problemas que la población sufre porque la corrupción está extendida en todo el régimen y en su burocracia, y no hay soluciones.

Por eso, los contenidos y conceptos de los slogans contra el régimen tomaron un carácter político. Inmediatamente empezaron a gritar “muerte al régimen dictatorial” y “muerte al régimen teocrático”. El régimen, a lo largo de los últimos años, cada vez que la gente sale a protestar utiliza medios violentos para acallar a la población, pero esta vez las dimensiones de la violencia han sido brutales.

Hasta ahora, las cifras documentadas de víctimas mortales superan las 3.700 personas. Muchos de ellos tienen balas en la nuca, tiros de gracia. Las fuerzas de seguridad han salido a las calles para matar. Pensaron que de esta forma podían acallar a la población. Desde el día 10 de enero han apagado todos los medios de comunicación con el interior del país. No hay cobertura de internet ni siquiera llamadas telefónicas, lo que les dio manos libres para ejercer una violencia extrema.

Actualmente, mediante esta forma de violencia, han logrado calmar un poco las calles. La población tiene miedo de salir, pero los problemas siguen en su lugar. La gente no puede llegar ni siquiera con lo que cobra, no alcanza ni para cinco días. Por eso creemos que, aunque ahora el régimen pueda callar las protestas, otra vez la gente va a salir a las calles.

Otra cosa en la que me gustaría insistir es que la intervención desde fuera en los problemas que sufre la población no ayuda. El señor Trump, como presidente de Estados Unidos, invitó a la población a salir a las calles y les prometió que Estados Unidos los ayudaría a vencer al régimen. Al mismo tiempo lo hizo el Estado de Israel, Netanyahu, que dijo que el Mossad tiene agentes en las calles de Irán.

La verdad es que esas palabras no ayudan en nada a las protestas legítimas de la población por su pobreza y por la falta de libertades democráticas. Solo han dado un pretexto a las fuerzas de seguridad para ejercer más violencia, con el argumento de que son agentes de Estados Unidos o de Israel. Ya hemos visto anteriormente intervenciones en países como Libia, Siria, Afganistán e Irak, y no han traído una buena situación para la población. Llevan décadas sufriendo sociedades muy inestables. Pensamos que cualquier ayuda que venga en forma militar desde fuera perjudicaría las luchas democráticas del pueblo.

La única ayuda que necesitamos es que se condene a la República Islámica en las Naciones Unidas por violación de derechos humanos, que se exija al régimen respetar los derechos humanos y parar las ejecuciones arbitrarias que se realizan en las calles y en las cárceles. Jamás la intervención militar ayudaría a la lucha democrática del pueblo iraní para llegar a un Estado democrático.

En ese sentido, el gobierno argentino calificó como terrorista a la fuerza Quds, vinculándola a los atentados contra la comunidad judía en la Argentina en los años 90. ¿Coincide con esa calificación?

La verdad es que la República Islámica, a lo largo de sus 46 años en el poder, ha asesinado a opositores políticos, incluso persiguiéndolos fuera de las fronteras de Irán. Muchos opositores han sido asesinados fuera del país y, dentro de Irán, todavía tenemos miles de ejecutados. La utilización del terrorismo fuera de las fronteras es algo que el régimen siempre ha empleado.

Irán restablece parcialmente el acceso a internet, mientras lanza una fuerte advertencia a Argentina

No importa cuánta represión genere el régimen, las causas van a llevar a nuevas protestas. ¿Considera que va a caer?

Exactamente. Los problemas principales de la población no han sido resueltos y no van a ser resueltos por la incapacidad del régimen. La gente, tarde o temprano, va a acabar con este sistema. No se puede mantener el poder para siempre utilizando violencia, represión o masacres contra el propio pueblo. La República Islámica de Irán está condenada a caer. No sabemos cuándo.

Irán también ocupa un lugar estratégico en la geopolítica internacional y hay intereses de países como Estados Unidos, Israel, Turquía, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Muchas veces la voluntad del pueblo no determina su futuro. Pero esperamos que nuestra lucha pueda poner fin a este régimen teocrático, dictatorial y asesino que ha impedido una vida próspera a casi 90 millones de personas.

Solo pedimos a los países del mundo que nos dejen llevar adelante nuestra lucha y que nos ayuden con herramientas como el acceso a internet, la comunicación con el exterior, la condena en Naciones Unidas por violaciones a los derechos humanos y el cese de ejecuciones en las cárceles. La alternativa democrática para Irán es una decisión del pueblo iraní y no viene desde fuera.

Respecto al rol de las mujeres y el feminismo, la lucha de las mujeres contra la discriminación de género es uno de los principales contenidos de la lucha contra el régimen. Desde el día siguiente a su llegada al poder, el régimen islámico impuso una discriminación sistemática contra las mujeres. Nunca tuvieron derechos iguales a los hombres durante estos 46 años.

Esa discriminación se fue acumulando durante décadas hasta que en 2022 emergió el movimiento Mujer, Vida, Libertad, que movilizó a toda la sociedad iraní y tuvo un impacto positivo en todo el mundo, con un respaldo internacional enorme.

Hoy, la mitad de los presos políticos en Irán son mujeres. Miles de mujeres encarceladas por reclamar derechos y libertades sociales. Puedo mencionar a Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz, que pasó más de diez años en las cárceles de la República Islámica, sufrió torturas y sigue luchando por los derechos de las mujeres y de toda la sociedad. Actualmente sigue encarcelada.

Pedimos al mundo que exija su libertad y la de todas las mujeres que están presas solo por reclamar igualdad.

