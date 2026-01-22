Último día de Milei en el Foro Económico de Davos: cómo será su agenda este jueves

El presidente Javier Milei está participando, desde el martes pasado, del Foro Económico Mundial que se celebra en Davos (Suiza). Este jueves 22 de enero será su último día en la asamblea y su agenda tiene pautadas cuatro citas importantes.

A las 10.30 (6.30 en la Argentina) firmará el acta fundacional del Consejo de la Paz, un organismo impulsado por Donald Trump, que funcionará como alternativa a la ONU, buscando lograr acuerdos para detener los conflictos en zonas de guerra, entre otras actividades.

Su primer objetivo explícito será resolver la situación en la Franja de Gaza y luego poner fin a las acciones terroristas a nivel global. En la Casa Rosada afirman que la Argentina fue de los primeros países en ser invitados por el mandatario republicano a participar de esta convocatoria, incluso antes de potencias como Rusia y China.

A las 11, (7 en la Argentina), Milei brindará una entrevista a la agencia Bloomberg. Luego, tendrá otra entrevista con Zanny Minton Beddoes, la editora en jefe de The Economist, uno de los medios británicos más influyentes del mundo.

Finalmente, en un horario todavía a confirmar, el presidente se encontrará con Jonathan Cirtain, CEO de Axiom Space, un destacado empresario con trayectoria en los sectores nuclear y aeroespacial, y experiencia como ejecutivo en BWX Technologies y la NASA.

A las 18, (14 en la Argentina), el presidente y su comitiva comenzarán el vuelo de regreso al país. Su arribo será el viernes 23 de enero, a las 6, aproximadamente.

El presidente Javier Milei reunido con CEOs en Davos

Qué dijo Milei en Davos

En su discurso ante el Foro Económico, este miércoles el presidente argentino aseguró que “el capitalismo de libre comercio es el único sistema justo. Esto es 'Make Argentina great again'”, para luego remarcar las “13.500 reformas estructurales” de su Gobierno que, según su punto de vista, “permitieron el crecimiento de Argentina” porque “regular mata el rendimiento y merma el crecimiento”.

Milei aseguró que la crisis de Occidente es “fruto del socialismo”, y ejemplificó sus palabras hablando de “los daños aberrantes en Venezuela” con la “narcodictadura sangrienta” de Nicolás Maduro, el mandatario chavista secuestrado junto a su mujer por Estados Unidos y trasladado por la fuerza a Nueva York.

El presidente argentino también solicitó “retomar los valores judeocristianos para salvar Occidente”, afirmando que “los políticos tienen que dejar de molestar a quienes están trabajando para lograr un mundo mejor”.

Milei concluyó su discurso cuestionando las ideas “populistas y empobrecedoras” promovidas por el movimiento “woke” y “los parásitos socialistas”, y reivindicando el trabajo continuo para “defender la libertad, la propiedad privada y la paz. Maquiavelo ha muerto y es hora de enterrarlo. Viva la libertad, carajo”, cerró.

