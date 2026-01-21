Gustavo Marangoni: “Milei aprovecha las tribunas internacionales para fortalecer el personaje que ha modelado a nivel global”

Con el fin de ampliar el panorama sobre la participación del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, que vuelve a colocar a Argentina en el centro del debate internacional, este medio se comunicó con el analista político, Gustavo Marangoni.

Gustavo Marangoni advirtió que el rasgo dominante de Javier Milei en escenarios globales es la “intensidad ideológica”. Según explicó, “el presidente Milei aprovecha las tribunas internacionales para fortalecer el personaje que ha modelado a nivel global”, una estrategia que luego tiene “hondas repercusiones en el plano interno”.

Javier Milei mantendrá su discurso ideológico en Davos

En ese marco, sostuvo que Davos no será la excepción y que el Presidente volverá a insistir con “la ideología antigua, el combate al comunismo, socialismo cultural, la idea de reducir a la mínima expresión el Estado”, no solo como política doméstica sino como “una bandera global”.

Para Marangoni, ese posicionamiento está directamente vinculado al alineamiento con Estados Unidos. “Creo que esa narrativa va a estar reforzada hoy, sobre todo, apalancada además al alineamiento incondicional como lo define con las políticas de Donald Trump”, señaló, y advirtió que ese enfoque “quizás se alejan del espíritu del diálogo en Davos”.

La desaparición del diálogo a nivel mundial

Sobre la misma línea, afirmó que, “yo creo que si hay algo que el mundo actual no refleja, es el espíritu de diálogo”, ya que lo que predomina son “debates, pujas, pugnas” y una política presentada “como un hecho consumado, no como un diálogo”.

Sobre si Milei podría involucrarse de lleno en conflictos sensibles como Groenlandia, el entrevistado comentó: “No da la sensación de que el Presidente se desmarque siquiera mínimamente de lo que está planteando Donald Trump a nivel global”.

En este sentido, agregó que Javier Milei se aferra a ese posicionamiento “como una suerte de respaldo conceptual ideológico a lo que es su gestión aquí en la Argentina” y también como proyección personal internacional.