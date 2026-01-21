El economista, Eduardo Coria Lahoz, habló con Canal E y analizó la reciente colocación de bonos de Ecuador en el mercado internacional, la cual volvió a encender señales de alerta y comparación para la economía argentina.

“A nivel internacional, normalmente los países se van comparando entre sí”, explicó Eduardo Coria Lahoz, al detallar que los inversores buscan “países comparables, países que tienen un determinado tamaño, ya sea por la población, o por el nivel de exportaciones, o por el producto bruto interno, o por la región geográfica, que es el caso de Ecuador”.

Ecuador y su comparación con la economía de Argentina

En ese marco, remarcó que, “Ecuador es uno de los países comparables de Argentina”, y subrayó que la relevancia del caso radica en que “Ecuador hace prácticamente siete años que quedó fuera del mercado financiero internacional, similar a lo que le ocurrió a Argentina”.

La emisión prevista por el país andino asciende a “una emisión de deuda de 3.000 millones de dólares”, lo que lo convierte en un verdadero test para la región. Según Coria Lahoz, “si Ecuador pudiese colocar deuda por debajo del 9%, eso sería un muy buen dato para Argentina”, ya que permitiría inferir cómo podría reaccionar el mercado ante una eventual vuelta argentina al financiamiento externo.

Asimismo, describió el problema central del país: “Argentina no puede emitir deuda en los mercados internacionales”. Luego, manifestó que esto obliga a afrontar los vencimientos con reservas propias. “Cuando le vence un bono, como ocurrió en enero, Argentina no pudo emitir un bono por los 4.200 millones de dólares que le vencían”, explicó, y agregó: “Tiene que ir a las reservas, sacar 4.200 millones de dólares, cancelar y pagar ese vencimiento”.

El sobre esfuerzo de Argentina a la hora de afrontar los vencimientos

Esta situación genera un esfuerzo financiero muy superior al de otros países de la región. “Argentina, cada vez que tiene un vencimiento, tiene que hacer un esfuerzo 10 veces superior al que haría Uruguay o Chile”, afirmó el entrevistado.

En relación con las reservas, comentó: “Una economía como la argentina, con un PBI de alrededor de 600 mil millones de dólares, no debería tener reservas por menos de 80 o 100 mil millones de dólares”. Sin embargo, advirtió que, “las nuestras escasamente llegan a 45 mil, de las cuales alrededor de 30 mil no son nuestras, son prestadas”.