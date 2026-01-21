Los beneficios del acuerdo Mercosur-UE: “Es una herramienta interesante para explotar, a Argentina se le abre una nueva oportunidad”

El analista económico, Leonardo Piazza, analizó para Canal E el cierre del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y puso el foco en las oportunidades comerciales que se abren para Argentina, aunque advirtió que el verdadero desafío es interno.

“Este acuerdo es muy bueno y es una herramienta muy interesante para explotar, a Argentina se le abre una nueva oportunidad”, afirmó Leonardo Piazza, al remarcar que la eliminación de aranceles representa un cambio sustancial respecto de la situación histórica del comercio exterior argentino. En ese sentido, recordó que, “el Mercosur, que arrancó en 1991, tenía aranceles cero entre los países del Mercosur y el 14% con el resto de los países de Europa”.

Cuál fue el balance de los países del Mercosur a nivel comercial

Al analizar los números del comercio exterior, detalló que realizaron un estudio de la balanza comercial argentina desde enero hasta noviembre de 2025. “Los países del Mercosur dan una balanza comercial negativa de 5.500 millones”, explicó, y agregó que, “sacamos a Alemania de la balanza, porque Alemania es una potencia exportadora en el tema industrial”.

Para Piazza, esto muestra que existe una oportunidad concreta: “Ahí claramente se ve que hay una linda oportunidad”. Sin embargo, aclaró que el potencial solo puede aprovecharse si la economía argentina mejora su estructura interna. “La oportunidad tiene que estar acompañada de una estructura interna competitiva para todos los productos”, sostuvo.

Las oportunidades que se presentan para Argentina

En relación con los sectores que podrían beneficiarse, señaló que, “los productos de cadena alimentaria van a tener una linda oportunidad para captar ese mercado”, teniendo en cuenta que se trata de “un mercado de casi 450 millones de personas” con ingresos medios y altos. No obstante, advirtió: “Si vos no sos competitivo en tu estructura interna, evidentemente esto no lo vamos a poder aprovechar”.

El entrevistado insistió en que los principales obstáculos son domésticos. “El desafío es interno, más que externo”, subrayó, y agregó que sin reformas profundas “caemos en lo mismo de siempre”. En particular, mencionó la presión impositiva y la falta de infraestructura: “Si nosotros no tenemos una estructura tributaria, si no tenemos una estructura de infraestructura adecuada, va a ser complejo”.

También apuntó contra la carga impositiva sobre las PyMEs. “No te olvides que el 50% de la carga impositiva de un producto se lo llevan los impuestos”, afirmó, y remarcó la necesidad de reducir tributos distorsivos: “Hay impuestos distorsivos como ingresos brutos, como retenciones al agro, que eso hay que de alguna manera bajarlo”.