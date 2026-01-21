Juan Grabois visitó a Cristina Kirchner, exigió su indulto y aseguró que está "íntegra y digna"

Juan Grabois, diputado nacional de Unión por la Patria y referente del espacio Patria Grande, contó que fue recibido por Cristina Kirchner, remarcando que la vio "íntegra y digna”, y aprovechó para volver a plantear que la expresidenta que cumple arresto domiciliario debe ser indultada.

El legislador dio detalles de su visita en un extenso texto que publicó en su cuenta de X: “Ayer estuve un par de horas con Cristina Kirchner, con nuestras coincidencias, diferencias y el cariño que nos une hace ya diez años. La vi muy bien, íntegra y digna, con la lucidez que tanto nos hace falta. Si a cualquiera de ustedes, libertos ignorantes y macristas renegados, les hubieran hecho atravesar el 1% de lo que le hicieron a ella, ya estarían con chaleco de fuerza o se hubieran dado un corchazo. Lo mismo aplica a unos cuantos de los nuestros. Blandengues”, disparó.

Grabois afirmó que la máxima referente del peronismo es una presa política: “Cada vez que nos digan algo contra Cristina, recordemos que está presa por YPF, la AUH, las jubilaciones, la soberanía satelital, Aerolíneas Argentinas, la energía nuclear, los miles de kilómetros de gas y electricidad, las universidades nacionales, la repatriación de científicos, la reforma del Registro de Trabajadores Rurales, la Ley de Comunidades Originarias, Ley de Empleadas de Casas Particulares, el Conectar Igualdad, Correo Argentino, los impuestos a los multimillonarios, la perspectiva latinoamericana… y por no lamer botas gringas ni buscar aplausos en Davos. Todo lo demás son problemitas de barrio”.

En ese punto, volvió a plantear el indulto para la exmandataria: “Como he dicho innumerables veces, cualquiera que quiera representar a nuestro frente político —Axel, Wado, Massa, Zamora, Mayra, Máximo, Quintela, Moreno, Mariel y desde luego me incluyo, entre otros tantos— tiene que garantizar que el primer día de su gobierno va a firmar el indulto y mandar a juicio político a la CSJN, entre otras cosas, para restituir los derechos y la dignidad que Milei le arrebató al país".

Luego aseguró: "Nada de esto nos quita un milímetro de independencia, de criterio político como corriente al interior del peronismo, ni implica alineamientos automáticos o falta de pensamiento crítico. Ninguno de los nuestros puede liderar si no reconoce el hecho básico de que el régimen político está viciado de ilegitimidad desde la proscripción de Cristina”.

Grabois cerró su texto con un pedido: “En 2026 sigamos resistiendo y luchando por una democracia plena, sin hambre, sin ultrajes, sin guerras, sin proscripciones, con todos adentro y una salida superadora para nuestro país, el mejor del mundo”.

Posteo de Juan Grabois sobre su visita a Cristina Kirchner

El ataque de Grabois contra Javier Milei

El pasado martes 13 de enero, el dirigente social cuestionó al presidente por no haber logrado que el Gobierno venezolano libere al gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido por el régimen chavista en diciembre de 2024. “Tanto lamer botas yankees y defender lo indefendible... y sin embargo, el idiota de Milei todavía no logra ni siquiera que vuelva el gendarme argentino. Quirno ponete a laburar”, ordenó Grabois en su cuenta oficial de X.

Desde su detención ilegal, Gallo fue sometido a un régimen de aislamiento total, sin posibilidad de comunicarse con su familia a través de cartas, mensajes o llamadas telefónicas ni de recibir visitas. El gendarme se encuentra encerrado en un sector rebautizado como Servicio Especial de Máxima Seguridad (CESMAS).

