Este miércoles, el presidente Javier Milei se presentó en el Foro Económico Mundial de Davos. Frente a un auditorio integrado por líderes políticos, ejecutivos de grandes compañías, banqueros, inversores y referentes de organismos internacionales se encargó de resaltar la importancia de volver a expandir las "ideas de la libertad" en Occidente.

Esta se trata de la tercera participación consecutiva del libertario en el Foro, uno de los eventos más destacados del calendario económico global, y en esta oportunidad su presentación es acompañada de una agenda cargada de encuentros bilaterales y reuniones con directivos de empresas y entidades financieras.

El discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos

Entre las principales declaraciones del mandatario durante su discurso en el Foro Económico Mundial, se destacaron las siguientes frases:

-"Durante años se nos deformó el pensamiento presentándonos un falso dilema al diseñar políticas públicas donde se debía optar entre la eficiencia política en contraposición al respeto de los valores éticos y morales de occidente"

-"El capitalismo de libre empresa es el único sistema que es justo"

-"Una de las características del capitalismo de libre empresa es que es una doctrina justa. Ahora es momento de probar que, además, es eficiente"

-"Los fallos de mercado, desde mi punto de vista, no existen"

-"Los empresarios deben enfocarse en el crecimiento de los bienes y servicios, lo cual deriva en mayores niveles de vida"

-"Lo verdaderamente importante es expandir al máximo la frontera de posibilidad de la producción"

-"El marco institucional adecuado es el que favorezca el descubrimiento empresarial y la coordinación"

-"La política económica debería orientarse a identificar y remover todas las trabas artificiales que dificultan el proceso empresarial y los intercambios voluntarios"

-"El capitalismo de libre empresa no solo es justo, sino que además es eficiente y, además, es el que genera una mayor tasa de crecimiento"

-"No hay motivo que justifique la intervención"

-"La intervención es una violación de derecho de propiedad"

-"La intervención y la regulación son dinámicamente ineficientes, por ser violentas y, por ende, injustas"

-"Hemos llevado a cabo 13.500 reformas estructurales"

-"Esto es 'Make Argentina Great Again'" - tras destacar las reformas impulsadas por el Ministerio de Modernización, a cargo de Federico Sturzenegger-

-"Los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor"

-"Lo que hemos puesto en práctica en Argentina nos permite estar seguros de que el dilema entre eficiencia y justicia es falso"

-"Regular mata el crecimiento"

-"A los sectores vulnerables hemos dejado de regalarles pescado, para enseñarles a pescar"

-"El capitalismo de libre empresa no socava los valores morales"

-"El dilema entre eficiencia y justicia es falso"

-"Los mercados no solo son superiores desde lo productivo, sino que también son justos"

-"Las políticas públicas deben estar guiadas por la ética y no el utilitarismo económico o político, que siempre derivan en soluciones injustas, populistas y empobrecedoras"

-"Maquiavelo ha muerto y es momento de enterrarlo"

-"Por alguna extraña razón, Occidente comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad"

-"Occidente está en peligro fruto de haber abrazado dosis crecientes de socialismo en sus versiones más hipócritas"

-"El mundo ha comenzado a despertar, la mejor prueba de ello es en América con el renacer de las ideas de la libertad"

-"América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente"

-"Tenemos por delante un futuro mejor que existe si volvemos a las raíces de Occidente, a las ideas de la libertad"

