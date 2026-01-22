Se reunieron más de 25 gremios y se declararon en estado de alerta y unidad para enfrentar la reforma laboral de Milei

Representantes de más de 25 organizaciones sindicales se reunieron este miércoles 21 de enero en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para definir estrategias y potenciar la posición del movimiento obrero frente al proyecto de reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei.

En el encuentro, los dirigentes expresaron un respaldo absoluto a las gestiones realizadas por los cosecretarios generales de la CGT y remarcaron su objetivo de enfrentar los ataques contra los derechos laborales de los trabajadores en tres frentes (jurídico, legislativo y político), declarándose en estado de alerta y unidad.

Los gremios que participaron de la reunión lanzaron duros cuestionamientos contra las modificaciones que impulsa el oficialismo, a las que definieron como un “intento de flexibilización laboral” pensado para simplificar los despidos en las grandes compañías y destruir el sistema productivo nacional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las obras sociales sindicales: cómo es la pelea de fondo entre la CGT y el gobierno

“Queremos aportar ideas y unir esfuerzos para que las estrategias nos encuentren de pie y en lucha, con unidad y propuestas concretas”, dijeron los participantes de la convocatoria que estuvo encabezada por Abel Furlán, secretario general de la UOM.

Los referentes gremiales también cuestionaron la posición de los mandatarios provinciales a la hora de negociar con el Gobierno y exigieron que los sindicatos estén presentes en cualquier mesa de discusión que se establezca con el oficialismo. “Los gobernadores no pueden negociar exclusivamente en base a sus intereses locales, llevándose puestos los derechos de todos los trabajadores”, remarcaron.

Abel Furlán, secretario general de la UOM

Siguiendo el plan de acción, el próximo 28 de enero se realizará una nueva convocatoria a las 16, también en la sede de la UOM, para terminar de definir la estrategia.

Esta primera reunión tuvo la participación de referentes del transporte, la industria, servicios, aeronáuticos, fluvial, ferroviarios, viales, aceiteros, mineros, molineros, remiseros, personal superior de energía, industria del hielo, gráficos, capitanes de ultramar y pilotos.

HM/ML