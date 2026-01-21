Omar Maturano: “Quieren modificar una ley laboral y tienen el lomo virgen”

En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Omar Maturano llamó a un paro general de 48 horas en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno y será tratada en el Congreso a partir del 2 de febrero. "Cuatro vivos de la Casa Rosada que nunca trabajaron ni pueden presentar un recibo de sueldo quieren modificar una ley laboral", cuestionó.

Omar Maturano es un histórico dirigente sindical que actualmente se desempeña como secretario general de La Fraternidad, el gremio que agrupa a los maquinistas de trenes. Recientemente pidió avanzar con un paro de 48 horas en la previa al debate de la reforma laboral y por la falta de respeto que tiene el gobierno de Javier Milei con la CGT.

Reforma Laboral: la CAME advierte sobre artículos del proyecto que podrían generar "inestabilidad y conflictividad"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Su par de la UOM llamó a un paro nacional de 48 horas. Me gustaría una reflexión suya sobre la discusión que se va a llevar adelante en el Congreso a partir del 2 de febrero de la reforma laboral.

Sí, yo fui claro y puse mi posición ante los medios públicos, y usted me dio el otro día una entrevista que verdaderamente estoy agradecido. El tema que nosotros vemos, o lo veo yo personalmente con mi sindicato, es que acá hay que llamar a una gran marcha cuando se traten las leyes laborales. La modernización que dicen ellos, para nosotros es la flexibilización. Hay que hacer esa gran marcha, y después tenemos que hacer un paro general por 48 horas. Salga como salga, salga votada la ley o no salga votada la ley, tenemos que hacer el paro. ¿Para qué? Para decirle al Gobierno que a los trabajadores o a la CGT, que es la organización madre de todos los sindicatos de la Argentina, se la debe respetar, porque acá nos faltaron el respeto.

¿Y en qué forma nos faltaron el respeto? En que no nos consultaron o no nos hicieron participar cuando hacen esta reforma, que es grande. No le preguntaron los intereses ni a los trabajadores ni a los empresarios. Cuatro vivos de la Casa Rosada que nunca trabajaron ni pueden presentar un recibo de sueldo quieren modificar una ley laboral. Eso es lo que a nosotros nos enerva un poco.

Estos tipos nunca trabajaron, vivieron de la política, vivieron de la democracia, pasan por todos los gobiernos y es lo mismo. Son funcionarios de los gobiernos y, si no, son funcionarios internacionales de bancos, no sé de qué. Quieren modificar una ley laboral y tienen el lomo virgen. Parece murciélago porque duermen colgados, y nos quieren modificar la ley laboral. Seguramente hay que modernizar un poco, seguramente habrá que arreglar un montón de cosas que están pasadas de viejas, que no son modernas, pero en la reforma laboral no dice qué es un trabajador de Uber, qué es un trabajador de plataforma, qué es un trabajador que anda en bicicleta repartiendo pedidos. Va a seguir el trabajo en negro y cada vez va a haber más monotributistas.

Reforma laboral y recaudación: el informe que expone el impacto fiscal del proyecto de Milei

Vemos que la fábrica está encerrada, no es que los trabajadores están adentro, hay un montón de despedidos afuera de la fábrica y ya siguen haciendo la reforma laboral. Hay mucha gente que no ve que ya empezaron con la reforma laboral. Te echan de la fábrica y no te mandan el telegrama. Así que ya hicieron la reforma laboral: te echan de la fábrica y no te pagan las indemnizaciones. La Secretaría de Transporte, que la bajaron de rango de un ministerio y ahora es secretaría, nos aplica la conciliación obligatoria a los trabajadores. Los trabajadores la respetamos porque lo dice la ley y estamos dentro de la ley, y los empresarios o los patrones no la aceptan porque dejan a los trabajadores afuera. Eso, cuando no se aplica la conciliación, se vuelve todo para atrás y los trabajadores tienen que volver a ingresar a la empresa. Pasan los 25 días que es la conciliación hábil y después se decide.

Y como acordamos, el patrón te dice: “Tengo que anticipar las vacaciones”. Yo como trabajador pensaba irme en julio, a donde sea, y no, me las dan en febrero porque no hay trabajo. Eso también es flexibilización laboral que ya la están aplicando. O si no dicen: “Vamos a suspender a 20”. Va el sindicato y dice: “No me suspendas a los 20, suspendeme 10”. A 10 los suspendemos por una semana y después a los otros 10 los suspendemos por otra semana. Esa es la flexibilización laboral que quieren imponer, que ya la están haciendo. Lo que pasa es que nosotros no sé si no nos damos cuenta o nos hacemos los zonzos. Yo no me hago el zonzo, yo estoy viendo la realidad que está pasando.

Y acá es una falta de respeto, a mi entender, que un presidente de la Nación no convoque a una institución madre, como debe convocar a la CGT o al que tenga que convocar. Al factor que va a tocar de la sociedad tiene que convocarlo para discutir estas cosas, para sacar adelante a la patria, para conservar la paz social. ¿Usted se cree que nosotros nos vamos a quedar en el molde si ellos votan? Con esa traición a los trabajadores, esa traición a la parte que nosotros representamos, ¿usted cree que nos vamos a quedar en el molde? No, no nos vamos a quedar en el molde. Y ellos tienen que conservar la paz social porque ellos son los que gobiernan, no somos nosotros los que gobernamos, ellos son los que gobiernan.

Y acá tenemos que preservar a toda la sociedad, la paz social, no solamente a los trabajadores. Porque los trabajadores trajimos la democracia a la Argentina, los estudiantes trajeron la democracia a la Argentina, porque fueron los únicos que pelearon, con algunos periodistas, por la democracia. Y hoy los políticos que están sentados en sus sillones quieren hablar de reformas, y cuando había esa confrontación por traer la democracia de nuevo, estos tipos estaban todos debajo de la cama. Cuando viene la democracia ocupan los sillones y se creen que son los padres de la democracia. Los padres de la democracia son los estudiantes y los trabajadores. No vamos a discutir si hubo tantos desaparecidos o equis desaparecidos, pero hubo desaparecidos y trajimos la democracia a la Argentina.

Con lucha, con resistencia, la que sea, de buena manera, de mala manera, con paro por tiempo determinado, nosotros, o paro a los militares, trajimos la democracia. Así que nos tienen que respetar un poquito. Tenemos que hacer un paro de 48 horas por la falta de respeto del Gobierno a la CGT.

TV cp