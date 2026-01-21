Reforma laboral y recaudación: el informe que expone el impacto fiscal del proyecto de Milei

La reforma laboral que impulsa Javier Milei generó buenas dosis de tensión con las provincias y el movimiento sindical. Pero no son los únicos frentes que tiene: hay un impacto fiscal y financiero que, según un informe técnico, amenaza con desfinanciar al Estado, la seguridad social y las obras sociales. El diagnóstico surge de un documento elaborado por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), el gremio que nuclea a los trabajadores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que pone números concretos al “costo oculto” del proyecto oficial.

Este documento del sindicato que conduce Pablo Flores, al que accedió PERFIL, introduce cambios estructurales que marcarán el destino de los gremios y las provincias en caso de ser sancionado. Las medidas principales, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), representan 3 puntos de la masa salarial, financiado con reducción de 3 puntos en contribuciones patronales. No impacta en el empleador, pero sí en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En relación al Artículo 163.º (Reducción de Contribuciones Patronales de 20.40% a 17,40% para empleadores del rubro Servicios y de 18% a 15% para el resto de los empleadores privados, para el empleo ya registrado) representa un beneficio para el empleador. Y es la segunda pérdida de la seguridad social. Esta modificación afecta a los 4 subsistemas.

En este punto, la pérdida fiscal en términos de fondos es 4.645.985 millones de pesos, un 0,462% del PBI. Una cifra para nada menor. La reducción de Ganancias a Sociedades eliminación del cedular siguen en el mismo eje: una pérdida de 2.770.009 millones de pesos, un 0.275% del PBI.

La derogación parcial de impuestos internos y específicos también es un golpe para las arcas estatales: representará una baja de nada más ni nada menos que 417.275 millones de pesos. Se trata de 0.042% del PBI.

En tanto, la rebaja del financiamiento para obras sociales en un punto, subraya el informe, no impacta en la recaudación, pero representa un choque enorme en todos los servicios de salud de los trabajadores, ya sean prepagas u obras sociales sindicales. Son 1.628.503 millones de pesos, un 0,162% del PBI.

La masa de presupuesto coparticipable también entra en juego. Porque el monto para distribuir entre provincias estaría afectado en 3.187 billones, considerando un índice de apropiación de 0.5736 de la masa coparticipable involucrada en el proyecto de Ley, conformada por los ítems de ganancias (sociedades y cedular) y los impuestos internos.

Las provincias más afectadas económicamente, según la estimación de AEFIP son las siguientes. Buenos Aires: $397.257 millones; Santa Fe: $161.673 millones; Córdoba: $160.628 millones; Chaco: $90.244 millones; y cierra el ranking principal Entre Ríos, con $88.327 millones.

