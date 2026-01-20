El Gobierno intensifica en su agenda parlamentaria: “Los esfuerzos están puestos en la modernización laboral”

La periodista parlamentaria, Mariana Mei, analizó para Canal E la convocatoria del Gobierno a sesiones extraordinarias en el Congreso, que se extenderán hasta el 27 de febrero, también dijo que hubo una reconfiguración del temario parlamentario.

“Ya es oficial la convocatoria extraordinaria que tanto se venía hablando, en realidad un segundo tramo, en donde cambió un poco el temario que se esperaba”, señaló Mariana Mei al analizar el nuevo esquema de trabajo legislativo. Según explicó, “obviamente lo más importante y los esfuerzos están puestos en la modernización laboral o reforma laboral, pero cambiaron varios temas de lo que se preveía”.

La firma del acuerdo Mercosur - UE debe ser aprobada por el Congreso

Entre las principales modificaciones figura la incorporación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que requiere aval del Congreso. “Ese es uno de los cambios, porque sí necesitan aprobación legislativa para el acuerdo de Mercosur y Unión Europea”, precisó. Junto a ese tema, también se incluyó la discusión sobre glaciares: “El tema glaciar, la reforma de la ley de glaciares con un financiamiento mínimo, esto estaba”.

En contraste, otros proyectos quedaron fuera del temario. Mei explicó que, “sale de la nómina el proyecto de estabilidad financiera más conocido como regla fiscal”, y que “la que se hablaba mucho de que iba a entrar una modernización o una reforma tributaria que, por el momento, quedará para cuando inician las sesiones ordinarias en marzo”. Además, se sumó un pliego diplomático: “Un pliego de un embajador, del embajador, para designar embajador a Fernando Iglesias en Bélgica”.

La reforma laboral y su protagonismo en las extraordinarias

Luego, manifestó que no hay dudas de que la reforma laboral será el corazón de las extraordinarias. “Nunca se paró realmente en las negociaciones”, afirmó, y agregó que el Gobierno mantuvo contactos constantes con las provincias: “El Gobierno fue a hablar con todos los mandatarios provinciales que pudo, lo va a seguir haciendo”.

La entrevistada también destacó el rol de la CGT en este escenario: “También se conoce que la CGT está haciendo lo mismo, para que si se llega a aprobar, algunos artículos, bueno, puedan cambiarse, puedan modificarse”. En ese marco, sostuvo que, “el tema más importante y por lo que nunca se dejó de trabajar, no hubo receso, es por la reforma laboral”.

La expectativa oficial es cerrar este capítulo durante febrero. “Por eso, si el Gobierno llega a terminar estas sesiones extraordinarias con esta reforma, ya puede darse por satisfecho, más allá de que lo demás se apruebe o no”, remarcó.