Capitanich cuestionó la reforma laboral de Milei y advirtió por un fuerte impacto fiscal y social en las provincias

El senador nacional por el Chaco, Jorge Capitanich, salió a cuestionar el proyecto de “modernización laboral” impulsado por el Gobierno de Javier Milei y aseguró que el peronismo está dispuesto a discutir cambios en la legislación laboral, pero solo si apuntan a generar empleo sin recortar derechos ni desfinanciar a las provincias.

El exgobernador chaqueño calificó la iniciativa oficial como una “patraña” y sostuvo que, lejos de resolver los problemas estructurales del mercado de trabajo, “agrava muchos de ellos”. Según planteó, el proyecto combina una reforma laboral con una reforma tributaria encubierta que tendría un fuerte impacto negativo en las cuentas provinciales y municipales.

Capitanich estimó que la reducción del impuesto a las ganancias para grandes empresas provocaría una pérdida de entre 1,7 y 2 billones de pesos en recursos coparticipables. En ese marco, cuestionó el respaldo de algunos gobernadores a la iniciativa y denunció presiones del Ejecutivo nacional. “Se venden por aportes discrecionales del Tesoro para pagar sueldos o aguinaldos”, afirmó.

El senador también alertó sobre el impacto de la reducción de aportes patronales en el sistema de salud sindical. Indicó que la medida desfinanciaría a las obras sociales en alrededor de 1.500 millones de dólares, en un escenario marcado por el aumento de los costos sanitarios y la caída del salario real. “Si bajan los recursos y suben las erogaciones, las obras sociales tienden a quebrar”, advirtió.

Informalidad y precarización

Más allá del aspecto fiscal, Capitanich apuntó contra lo que considera el núcleo del problema: la informalidad laboral. Sostuvo que el proyecto no promueve la formalización del empleo, sino que profundiza la precarización, y trazó un paralelismo con la reforma laboral aplicada durante la dictadura de 1976. “Aquella flexibilización triplicó el desempleo y destruyó el salario. Este modelo va en la misma dirección”, señaló.

En contraposición, propuso una reforma focalizada en los sectores donde se concentra el empleo informal, como las microempresas, el trabajo rural y el servicio doméstico. En ese sentido, planteó reducciones segmentadas de contribuciones patronales, esquemas de registración digital simplificados y sistemas de aportes vinculados al nivel de ventas de las micropymes.

Capitanich remarcó además que el debate tiene un trasfondo ideológico y acusó al oficialismo de avanzar sobre principios básicos del derecho laboral. “Se eliminan conceptos como la justicia social o el in dubio pro operario. Es una política liberal que no protege la dignidad del trabajador”, afirmó. También pidió regular el trabajo en plataformas digitales tomando como referencia los modelos de España y México, con reconocimiento de la relación de dependencia.

Al cierre, convocó a la movilización sindical y a la unidad de la oposición para frenar el proyecto en el Senado, donde La Libertad Avanza no cuenta con mayoría propia.

El contraste con Zdero

Las críticas de Capitanich se producen en un contexto político marcado por el respaldo del gobernador chaqueño Leandro Zdero a la reforma laboral. Tras una reunión en Chaco con el ministro del Interior, Diego Santilli, el mandatario radical aseguró que es necesario “abandonar las recetas del pasado” y acompañar los cambios impulsados por el Gobierno nacional.

Zdero sostuvo que la iniciativa permitirá modernizar el mercado de trabajo y dinamizar sectores clave de la economía, como la energía, la minería, el agro y la industria del conocimiento. Su alineamiento con la Casa Rosada se da en paralelo a una serie de asistencias financieras de Nación a la provincia, que incluyen giros para cubrir el déficit previsional, Aportes del Tesoro Nacional y adelantos de coparticipación.

En el Senado, el oficialismo busca reunir los 37 votos necesarios para abrir el debate de la reforma laboral. Con 20 bancas propias, el respaldo de gobernadores y senadores radicales se volvió clave en el poroteo político, mientras el peronismo anticipa una fuerte resistencia al proyecto.