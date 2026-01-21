Uber Moto en Corrientes: el Municipio advirtió que el servicio es ilegal y será "inflexible" con los controles

La reciente aparición de la opción Uber Moto en las calles de la capital correntina desató una fuerte polémica y una respuesta inmediata por parte de la gestión municipal. Desde la Secretaría de Movilidad y Seguridad Ciudadana aclararon que este servicio de transporte privado de pasajeros es irregular y que se aplicarán sanciones firmes a quienes lo presten.

El secretario del área, Yamandú Barrios, fue contundente al señalar que la actividad no se ajusta a la Ordenanza 7320, sancionada en 2022, la cual unifica la regulación de taxis, remises y aplicaciones. "Todo lo que está por afuera no está habilitado y, por lo tanto, es irregular", sentenció el funcionario.

Riesgos de seguridad y salud pública

Uno de los principales argumentos del Municipio para prohibir el servicio radica en la seguridad del pasajero. Barrios explicó que, en caso de siniestro, los usuarios no estarán cubiertos, ya que no existe un seguro de transporte de pasajeros para motocicletas.

"Si van a transportar pasajeros, habrá que ver qué tipo de carnet profesional corresponde, pero no es el carnet particular", advirtió respecto a la falta de licencias habilitantes para este fin.

Además de la seguridad vial, el funcionario puso el foco en la salubridad. "El casco es un objeto personal, no es algo impersonal que se pueda pasar de pasajero en pasajero", afirmó a radio Sudamericana, alertando sobre el riesgo de contagio de enfermedades por el uso compartido del elemento de protección.

Sin marco legal nacional

Barrios también se refirió a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, subrayando que en Argentina no hay un marco legal que habilite el transporte comercial de personas sobre vehículos de dos ruedas. Cuestionó la estrategia de la empresa de imponer el servicio mediante la "teoría del hecho consumado" y pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por la "santificación de lo online".

"Es fácil de advertir en la vía pública: es una moto con dos cascos, donde el conductor está en contacto constante con el celular", detalló sobre los operativos de detección que se llevan adelante.

Finalmente, el secretario de Movilidad envió un mensaje de advertencia tanto a conductores como a usuarios: "Vamos a ser inflexibles en este tema. Invitamos a la gente a que, con responsabilidad, no tome vehículos de este tipo".