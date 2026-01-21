Pago Anual Anticipado 2026: Corrientes sorteará un auto 0 km y ofrece descuentos del 43%

La Municipalidad de Corrientes lanzó oficialmente el Pago Anual Anticipado 2026, una iniciativa que busca incentivar el cumplimiento tributario mediante fuertes bonificaciones y premios. Este año, el incentivo mayor para los vecinos será el sorteo de un automóvil Fiat Mobi 0 kilómetro entre quienes decidan adelantar el pago de sus tasas y servicios.

Según informó la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR), el beneficio está dirigido a los contribuyentes que se encontraban al día con sus obligaciones al 31 de diciembre de 2025. El esquema de descuentos, que se extenderá hasta fin de mes, contempla reducciones significativas en el impuesto automotor, el inmobiliario y las tasas de cementerios.

Escala de descuentos y beneficios

Los porcentajes de ahorro se componen de una sumatoria de beneficios: 10% por ser "buen contribuyente", 10% por la modalidad de "pago anual", 15% por el "pago en término" y un 8,3% adicional para el "contribuyente destacado" (equivalente a la exención de la última cuota del año).

Con esta estructura, los ahorros finales durante enero son:

Impuesto automotor: hasta un 43% de descuento.

Impuesto inmobiliario: hasta un 28% de descuento.

Tasas de cementerios: hasta un 50% de descuento para contribuyentes destacados.

Formas de pago y financiación

Para facilitar el trámite, ACOR habilitó la autoliquidación y el pago online a través de su sitio web oficial, utilizando plataformas como Mercado Pago 360 y Wee Pagos. De forma presencial, los vecinos pueden acudir a la sede de avenida La Paz al 2400, a la Caja Municipal o a las delegaciones habilitadas.

En cuanto a la financiación, el municipio ofrece opciones sin interés:

Banco de Corrientes: hasta 6 cuotas sin interés.

Tarjeta Naranja: hasta 10 cuotas sin interés.

Visa y Mastercard: hasta 3 cuotas sin interés (de cualquier banco).

Desde la gestión municipal recalcaron la importancia de verificar el estado de deuda previamente en la web, ya que contar con saldos pendientes podría invalidar el acceso a las promociones y la participación en el sorteo del vehículo.