Mburucuyá en emergencia: el intendente se bajó el sueldo un 60% para ordenar las cuentas

En una medida inédita para la política local, el intendente de la localidad correntina de Mburucuyá, Edgar Galarza Florentín, decidió reducir su propio sueldo a menos de la mitad para enfrentar la crisis financiera del municipio.

Educación Técnica en Corrientes: la Provincia garantiza el presupuesto tras el recorte de Nación

El jefe comunal, un médico cardiólogo de 40 años que asumió el pasado 10 de diciembre, pasó de percibir un haber de $1.500.000 —monto fijado por la gestión anterior— a cobrar $619.157, lo que representa una quita del 58,7%.

La decisión se enmarca en un escenario de extrema fragilidad administrativa. Galarza Florentín convocó al Concejo Deliberante para sesionar este miércoles 21 de enero con el fin de tratar un proyecto de emergencia económica municipal.

El objetivo es dotar al Ejecutivo de herramientas para normalizar el pago de salarios y garantizar servicios básicos que se ven amenazados por la "herencia caótica" recibida.

La herencia de Guastavino: "Ñoquis" y desfinanciamiento

El equipo técnico del nuevo intendente presentó un crudo informe sobre la gestión de su antecesor, Pablo "Kelo" Guastavino. Según la auditoría, días antes de dejar el cargo, la administración saliente aprobó un Presupuesto 2026 que "ata de pies y manos al municipio".

Entre las irregularidades más graves detectadas se encuentran:

Partida de personal: un aumento insólito del 500% para el 2026, orientado a cubrir designaciones irregulares de empleados realizadas tras haber perdido las elecciones.

Aumentos desmedidos: se firmaron incrementos salariales del 149% entre agosto y diciembre de 2025 sin previsión de recursos.

Recorte en servicios: mientras subieron los gastos de personal, bajaron un 66% el presupuesto para maquinarias, un 21% para obras públicas y un 17% para mantenimiento de espacios públicos.

Un municipio "sin nafta"

Uno de los puntos que más complica la operatividad diaria es la partida de combustibles. La gestión anterior redujo este ítem en un 34% para 2026, ignorando que las naftas sufrieron un aumento acumulado del 40% en el último año.

"Estamos en emergencia por una larga lista de ñoquis y otras irregularidades que impiden el uso de maquinaria municipal para prestar servicios", afirmó Galarza Florentín.

Buscan regular el uso de monopatines eléctricos en Corrientes: qué dice el proyecto

A pesar del complejo panorama, desde el entorno del intendente informaron que esta semana se normalizará el pago de sueldos de diciembre. Este miércoles se completarán los haberes de la planta permanente y luego se continuará con los beneficiarios del programa Promover.

"Estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para evitar mayores daños en el personal de la Comuna. Ahora solicitamos a los concejales que cumplan con el compromiso asumido ante la sociedad de Mburucuyá", concluyó el mandatario local, quien mantendrá la reducción de su sueldo hasta que la situación presupuestaria se encamine.