Fiesta Nacional del Chamamé: Soledad Pastorutti agotó todas las entradas y emocionó al Cocomarola

La 35° Fiesta Nacional del Chamamé vivió su noche más convocante hasta el momento. Soledad Pastorutti se convirtió en la primera artista de esta edición en agotar todas las localidades disponibles, brindando un espectáculo que reafirmó su vínculo inquebrantable con el público litoraleño.

Fuentes policiales confirmaron a Perfil que el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola estuvo colmado en su totalidad, contabilizándose más de 12 mil personas. La oriunda de Arequito, vestida íntegramente de blanco, subió al escenario Osvaldo Sosa Cordero pasada la medianoche para dar inicio a su presentación con el clásico "Bañado Norte".

El chamamé como refugio de sentimientos

Durante su show, que se extendió por más de una hora, la cantante reflexionó sobre la vigencia del género: "El folclore pasó por muchas etapas, pero siento que el chamamé se mantiene fiel a eso: a describir los sentimientos, la nostalgia, el amor, el desamor, la injusticia", expresó visiblemente emocionada.

El repertorio fue una selección de piezas fundamentales de la identidad correntina que hicieron delirar a la concurrencia. Sonaron versiones de "El cielo del albañil", "Trasnochados espineles", "Pueblero de Allá Ité", "Cielo de Mantilla", "A mi Corrientes Porá" y "Posadeña linda", entre otros éxitos.

Anécdotas de infancia y el legado de Teresa Parodi

En un tramo íntimo del concierto, Soledad compartió una anécdota de su niñez. Recordó que en sus comienzos imitaba a la reconocida chamamecera Teresa Parodi, hasta que un consejo cambió su rumbo: "Un señor me dijo: 'Si querés realmente tener un camino en la música no tenés que imitar', y dejé de hacer chamamé por esa razón, porque si cantaba uno, lo hacía muy similar", confesó.

Acto seguido, "La Sole" rescató aquel primer chamamé que su padre le pedía cantar frente a las visitas y regaló una potente interpretación de "Apurate José", uno de los momentos más aplaudidos de la velada. "Siento que el público correntino me tiene demasiado cariño y no sé si merezco tanto", concluyó luego del show.

Cómo sigue la grilla

La sexta luna de la Fiesta Nacional del Chamamé promete mantener el nivel de convocatoria. Para la jornada de este miércoles se esperan las actuaciones del Chango Spasiuk, las históricas Hermanas Vera y el formoseño Lázaro Caballero, quien tracciona un masivo público joven. También completarán la grilla Coquimarola y su conjunto, Lorena Larrea Catterino y Raíz Guaraní.