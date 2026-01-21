Un operario de Chaco murió tras ser golpeado por una estructura metálica en una obra

Un fatal accidente laboral ocurrió este martes por la tarde en la ciudad de Fontana, Chaco, donde un obrero perdió la vida mientras desempeñaba tareas en una empresa constructora ubicada sobre avenida Marconi al 3100.

El episodio se produjo cerca de las 16.50, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre la presencia de una persona inconsciente dentro de un predio dedicado a actividades de construcción. Al llegar, efectivos policiales confirmaron que el trabajador ya no presentaba signos vitales.

La víctima fue identificada como Daniel Delfino Alegre, empleado de la firma, quien al momento del hecho se encontraba junto a otros operarios manipulando una estructura de hierro de gran peso mediante una máquina elevadora. De acuerdo con las primeras averiguaciones, por motivos que aún se tratan de establecer, la carga se soltó de forma repentina y lo golpeó de lleno en la cabeza.

Pocos minutos después arribó al lugar la ambulancia N° 6046, a cargo del enfermero Javier Oyos, quien constató el fallecimiento del obrero y señaló que no fue posible realizar maniobras de reanimación debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el hecho, se dio intervención a las autoridades judiciales de turno y se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y si se cumplían las medidas de seguridad laboral. El cuerpo quedó a disposición de la Justicia para los procedimientos de rigor.