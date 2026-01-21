Donald Trump encamina un acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia

Las amenazas de Donald Trump sobre la posibilidad de anexionar Groenlandia a su país parecen haber dado sus frutos. Este miércoles, el presidente norteamericano afirmó que avanzó en el "marco para un futuro acuerdo" respecto al territorio finlandez con el titular de la OTAN, Marc Rutte, y anunció que levantará los aranceles que pretendía aplicar desde el 1 de febrero a varios países europeos.

Horas antes, en su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, Trump ya había descartado el uso de la fuerza para tomar Groenlandia y había redoblado la presión para llegar a un acuerdo que le permitiera adquirir el territorio. Si bien Estados Unidos actualmente posee una base militar en el ártico, el magnate sostiene que necesita su anexión para impedir el avance ruso o chino.

"Tras una reunión muy productiva con (...) Rutte, hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. De concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN", sostuvo Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

Trump calificó de “gran estupidez” la cesión británica de Chagos y la usó como argumento para avanzar sobre Groenlandia

Sin más detalles sobre las cláusulas del acuerdo que proyecta, Trump aseguró que dará más información "a medida que avancen las conversaciones". El vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff de EE.UU. "son los responsables de las negociaciones", agregó.

Además aseguró que, en base a este "entendimiento", no impondrá los aranceles anunciados para varios países europeos y que estaba previsto que entraran en vigor el 1 de febrero. También indicó que "se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia".

La OTAN respaldó las declaraciones de Trump a través de la vocera de Rutte, Allison Hart, quien también describió al encuentro como "muy productivo", explicó que "se centrarán en garantizar la seguridad del Ártico mediante los esfuerzos colectivos de los aliados, especialmente de los siete aliados árticos", en referencia a Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia.

"Las negociaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos seguirán adelante con el objetivo de garantizar que Rusia y China nunca se afiancen, ni económica ni militarmente, en Groenlandia", subrayó la portavoz de la Alianza Atlántica.

La reacción de los países europeos

Los líderes europeos tienen previsto para este jueves en Bruselas una reunión extraordinaria del Consejo Europeo convocada por el presidente de la institución, Antonio Costa, con el fin de acordar una respuesta conjunta a la amenaza de Estados Unidos de hacerse con Groenlandia y de imponer aranceles a los países europeos que participaron en maniobras militares en la isla.

A pesar del anuncio de Trump, el bloque confirmó que la cumbre de emergencia de líderes se mantiene y que el tema de la agenda --"los últimos acontecimientos en las relaciones transatlánticas y sus implicaciones para la UE"-- no ha cambiado.

Sin embargo, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anticipó que “recibió con satisfacción" el anuncio del presidente estadounidense "de suspender la imposición de aranceles prevista a partir del 1 de febrero a ciertos países europeos".

"Como siempre ha sostenido Italia, es esencial seguir promoviendo el diálogo entre las naciones aliadas", señaló Meloni.

El primer ministro interino de Países Bajos, Dick Schoof, también reaccionó a las declaraciones de Trump a través de sus redes sociales, donde expresó que "es positivo que se haya emprendido la vía de la desescalada y que los aranceles a las importaciones del 10% se hayan descartado".

"Ahora es importante que Estados Unidos, Canadá y Europa sigan colaborando en el marco de la OTAN para fortalecer la seguridad en el Ártico y contrarrestar las amenazas de Rusia y China", añadió el ministro holandés.

