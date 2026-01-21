Evacuaron el centro de conferencias del Foro Económico Mundial en Davos

El centro de conferencias del Foro Económico Mundial 2026, en Davos, Suiza, fue evacuado este miércoles pasadas las 19 horas tras detectarse un “extraño olor” y presencia de humo que habría provocado tos en algunos asistentes. La medida se tomó de manera preventiva mientras los equipos de emergencia evaluaban la situación.

Según reportes desde el lugar, bomberos especializados y fuerzas de seguridad ingresaron al edificio y desplegaron un operativo que incluyó el uso de máscaras y el sobrevuelo de helicópteros. Testigos indicaron que el episodio ocurrió poco después de una serie de exposiciones oficiales, en medio de una jornada marcada por fuerte actividad política.

Periodistas presentes relataron que se ordenó abandonar el recinto de inmediato y dejar pertenencias personales dentro. Algunas versiones iniciales apuntaron a un posible incendio en un edificio cercano, identificado como el Turmhotel Victoria. Más tarde, voceros del cuerpo de bomberos señalaron que el foco fue controlado y que no hubo personas heridas.

Horas después, corresponsales en el lugar informaron que la evacuación fue levantada y que los asistentes comenzaron a regresar al centro de conferencias, mientras se aguardaba un comunicado oficial de la organización del Foro con precisiones sobre el origen del incidente.

Noticia en desarrollo...