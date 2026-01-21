Milei y Reidel apuestan al Nobel con su teoría económica a medida de las big tech

Javier Milei y su asesor nuclear Demian Reidel dieron un paso audaz en Davos: presentaron un paper que busca demostrar que las regulaciones antimonopólicas pueden frenar el crecimiento económico y que, de salirles bien, podría acercarlos al premio Nobel de Economía.

El texto, publicado en Twitter, se titula “Cuando regulación mata crecimiento” y se enfoca en los desafíos de las grandes empresas tecnológicas y la inteligencia artificial.

Claves del documento y la teoría Milei-Reidel:

-Blindaje a las big tech: El paper relativiza los monopolios tecnológicos y cuestiona la necesidad de regulación estatal ex ante, argumentando que estas normas pueden frenar la innovación y los rendimientos crecientes a escala (IRS).

-Rendimientos crecientes y crecimiento: Milei y Reidel sostienen que los IRS, donde aumentar capital y trabajo produce más de lo esperado, no implican monopolio ni justifican intervención estatal. “Fragmentar la escala o elevar cuñas puede generar estancamiento”, afirma el documento.

-Regulación mínima y ex post: La teoría propone que la intervención estatal solo debería ocurrir después de que la empresa ya opere, para no afectar la “escala mínima viable” necesaria para la innovación y el desarrollo tecnológico.

-Tamaño no implica abuso: Según el paper, el tamaño de una empresa no genera automáticamente abuso de posición dominante; al contrario, puede ser clave para el crecimiento económico y la expansión de proyectos de IA y plataformas digitales.

-Narrativa pro innovación y desregulación: La propuesta busca consolidar la posición de las empresas tecnológicas bajo la idea de que la integración productiva y la mínima regulación estimulan la innovación y la competitividad global.

Javier Milei en Davos: "El socialismo suena lindo, pero termina mal"

Reidel, actualmente presidente de Nucleoeléctrica, es considerado el cerebro detrás del enfoque económico de Milei. La presentación del paper coincidió con la participación del Presidente en el Foro de Davos, donde también abordó la atracción de financistas y la relación con inversores tecnológicos, incluyendo anuncios de inversión en data centers para Open AI.

El debate sobre regulación y monopolios se cruza con la Inteligencia Artificial, tema central en Davos. Expertos como Larry Fink, de BlackRock, alertan sobre el impacto de la IA en el empleo y la necesidad de planes que integren a los trabajadores en los beneficios de la tecnología.

