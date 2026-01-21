Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Davos antes de la nueva revisión del FMI

En el marco del Foro Económico Mundial que se desarrolla esta semana en Davos, Suiza, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la antesala de la segunda revisión del acuerdo entre la Argentina y el organismo multilateral, prevista para febrero en Buenos Aires.

El encuentro se llevó a cabo durante las primeras jornadas del evento y formó parte de la agenda de reuniones que la delegación argentina mantiene con referentes económicos y financieros internacionales. Este miércoles, además, el presidente Javier Milei brindó su discurso ante líderes mundiales, en una jornada marcada por definiciones económicas globales.

Tras el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Georgieva se refirió al vínculo con el Gobierno argentino y destacó el clima de trabajo. “El tiempo es muy corto y estamos tratando de tener un abrazo. Está todo muy bien, se están reconstruyendo las reservas”, afirmó la titular del FMI en diálogo con este medio.

Vencimientos y expectativas por la auditoría

El encuentro se dio en un contexto clave para la Argentina, ya que el próximo 1° de febrero el Gobierno enfrenta un vencimiento de USD 824 millones en intereses con el FMI. Ese pago coincide con la llegada al país de una misión técnica del organismo, que llevará adelante la segunda revisión del acuerdo vigente.

La principal incógnita gira en torno a si el Ejecutivo abonará el compromiso en la fecha estipulada o si aguardará a que finalice la auditoría sobre lo ocurrido durante buena parte de 2025. Desde el Ministerio de Economía evitaron precisar el día exacto de arribo de la delegación del Fondo y se limitaron a confirmar que será en febrero, sin dar definiciones sobre el pago.

Entre los economistas, sin embargo, predomina la idea de que el Gobierno cumplirá con la obligación. “El Gobierno lo va a pagar y va a esperar el desembolso de USD 1.000 millones luego de la revisión”, señaló Fausto Spotorno, director de la consultora OJF.

El foco del FMI: reservas y metas del Banco Central

Durante la revisión, el FMI pondrá especial atención en el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), lo que podría derivar en un nuevo waiver. En la evaluación anterior, el organismo ya había flexibilizado significativamente los objetivos para facilitar el cumplimiento.

Originalmente, el Banco Central debía cerrar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones, pero la meta se modificó a USD 2.600 millones negativos, un objetivo que finalmente no se alcanzó. La estrategia oficial de no comprar divisas hasta tocar el piso de la banda cambiaria y las ventas para contener el dólar antes de las elecciones legislativas influyeron en ese resultado.

Un escenario más favorable para la nueva revisión

De cara a esta nueva instancia, el BCRA llega con un panorama más alentador. Desde el 1° de enero comenzó una nueva fase del programa económico, con bandas cambiarias ajustadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y compras de dólares vinculadas a la demanda de dinero. Al 20 de enero, las reservas internacionales alcanzaron los USD 44.874 millones, tras compras por USD 716 millones en doce jornadas.

El FMI valoró positivamente este giro. Su portavoz, Julie Kozack, destacó que el proceso de acumulación de reservas comenzó a un ritmo más rápido de lo previsto, apoyado en los ajustes cambiarios y monetarios y en el esquema de compras preanunciadas.

Para 2026, las metas revisadas establecen que las reservas netas del BCRA deben ubicarse en USD -3.100 millones al cierre del primer trimestre, en USD 1.600 millones al finalizar el segundo trimestre y en USD 8.400 millones en diciembre, objetivos que serán clave en la evaluación del organismo.

