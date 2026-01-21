Mauro González: “El balance del 2025 para las pymes fue totalmente negativo”

El cierre de 2025 dejó un balance alarmante para las pequeñas y medianas empresas en Argentina. Así lo afirmó Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYME, en diálogo con Canal E, quien aseguró que el sector atraviesa uno de los momentos más difíciles de las últimas décadas.

“El balance que hacemos es totalmente negativo”, sostuvo, y detalló que “hablamos de más de 18.000 empresas que han cerrado en construcción, comercio, industria, economías regionales, turismo y servicios”.

Según explicó, esta situación está directamente vinculada a la caída de la actividad y al deterioro del empleo. “Este proceso de cierres está acompañado por suspensiones y reducción de personal”, afirmó, y agregó que la retracción económica alcanza “entre el 30% y el 70%, según el sector”. En el plano industrial, el diagnóstico es aún más crudo: “El sector textil está al 40% de capacidad instalada, la marroquinería al 35% y la línea blanca al 50%”.

Impuestos, financiamiento y falta de competitividad

Para González, el problema estructural de las PYMES pasa por dos factores centrales que siguen sin resolverse. “La carga impositiva y los altos costos de financiamiento son hoy las principales trabas del sector productivo”, remarcó. En ese sentido, precisó que “un descubierto al 70% o un crédito al 60% está totalmente alejado de cualquier lógica productiva”.

El dirigente fue crítico con el modelo actual de apertura comercial y advirtió sobre la falta de equilibrio. “Tenemos una apertura indiscriminada de plataformas chinas sin impuestos, mientras que quienes queremos producir y comprar maquinaria en Argentina sí pagamos todo”, cuestionó. Incluso señaló una paradoja que refleja la pérdida de competitividad: “Un producto argentino se vende más barato en una góndola chilena que en una argentina”.

A su vez, aclaró que la reforma laboral, aunque necesaria, no alcanza. “No nos resuelve el problema de fondo: necesitamos producir más y ser competitivos para exportar”, enfatizó.

Recuperación, previsibilidad y el acuerdo Mercosur-UE

Consultado sobre los tiempos de recuperación, González fue cauto pero claro. “Estimamos que la recuperación puede llevar entre uno y tres años, según el sector”, dijo, y advirtió que sin cambios urgentes “vamos a seguir hablando de cierres, despidos y más desocupación”.

También planteó un reclamo de largo plazo: “Argentina no tiene políticas de Estado y eso nos deja sin previsibilidad”, afirmó. Según explicó, “un proyecto productivo necesita entre cinco y diez años para madurar y consolidarse”, algo incompatible con cambios permanentes de reglas de juego.

Finalmente, se refirió al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. “Todo acuerdo comercial es importante, pero hay que analizar qué damos y qué recibimos”, sostuvo, y alertó: “Si solo exportamos materias primas y recibimos productos con valor agregado, el acuerdo no será favorable”. Para el dirigente, el desafío es claro: “La balanza comercial no puede ser desfavorable porque eso rompe al sector PYME”.

