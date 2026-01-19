Encuesta nacional: el 62% de los argentinos avala el rumbo económico

En diálogo con Canal E, Aníbal Urios, consultor político, analizó los resultados de una encuesta nacional que revela un fuerte respaldo social al rumbo económico y a un nuevo modelo de gestión del Estado.

La encuesta nacional realizada en enero expone datos que, según Urios, “resultan muy incómodos para la clase dirigente argentina”. El relevamiento muestra que entre el 60% y el 65% de los consultados aprueba el rumbo económico actual, un dato que se repite de manera consistente en distintos estudios de opinión pública.

Para Urios, esta tendencia expresa algo más profundo que un simple acompañamiento coyuntural: “La gente entiende que hay una forma distinta de manejar los hilos del Estado y está contenta con esta forma de llevar los destinos de la Argentina”. Si bien aclara que no se trata de una satisfacción plena, destaca que existe una aceptación mayoritaria de un estilo de gobierno que “llegó para quedarse”.

El consultor subraya que la sociedad argentina manifiesta una clara expectativa de cambio estructural: “Es una visión de la sociedad que quiere un futuro totalmente distinto, y este traje que se está creando le queda bien”. Según explica, cada vez que se indaga sobre el rumbo económico, los porcentajes se mantienen estables porque la ciudadanía “necesita que esto funcione”.

Un respaldo mayoritario y una oposición desorientada

El estudio indica que un 62,24% respalda la gestión actual, mientras que un sector intermedio considera necesario sostener este rumbo, pero incorporando mejoras. En contraste, un 16% se manifiesta totalmente en desacuerdo, un segmento que Urios asocia a posturas más ideologizadas: “Ese 16% tiene que ver con fanatismos del lado de la oposición”.

Para el analista, el mensaje social es contundente: “Los políticos que vengan tienen que ser una versión superadora de lo que está pasando hoy”. Advierte que la ciudadanía no está dispuesta a volver a recetas del pasado ni a discursos que ya fracasaron. En ese sentido, remarca que muchos dirigentes opositores aún “no entienden el mecanismo que le está planteando la sociedad”.

Economía cotidiana y motores del desarrollo futuro

Al analizar variables como salarios, inflación, empleo y seguridad, Urios explica que la comparación entre modelos de gestión favorece de manera clara al espacio oficialista: “En todas las acciones de gobierno, todas se las lleva con éxito La Libertad Avanza”. Si bien reconoce que existen problemas por resolver —como salarios, educación y seguridad— señala que no aparecen evaluaciones negativas generalizadas.

Uno de los datos más llamativos del relevamiento está vinculado a los motores del desarrollo económico. Contra la idea histórica de que el campo es el principal impulsor, la encuesta ubica a Neuquén, con Vaca Muerta, como el motor del futuro. Luego aparecen Jujuy, por el litio, y Mendoza, por la minería, relegando al sector agropecuario a un cuarto lugar. “Es un dato muy incómodo”, admite Urios, al tiempo que plantea un interrogante clave: “¿Qué está haciendo el campo para no estar a la vanguardia de lo que viene?”.

Finalmente, el consultor concluye que, de realizarse hoy elecciones, no solo se ratificaría el rumbo económico, sino también el liderazgo político actual: “Por éxito o porque no hay nadie, hoy Javier Milei sería reelecto”.

