Juan Pablo Moreno: “Estamos ante una reescritura de los ciclos del Bitcoin”

En un escenario global atravesado por tensiones políticas y comerciales, los activos tradicionales como el oro y la plata vuelven a marcar máximos históricos. Sin embargo, el ecosistema cripto también reaparece en el debate. Para Juan Pablo Moreno, especialista en criptomonedas, y en diálogo con Canal E, el análisis debe ir más allá de la especulación financiera.

“Mi conocimiento no viene desde la función de aconsejar financieramente, sino desde el conocimiento de la tecnología”, aclaró.

Moreno recordó que trabaja con blockchain desde 2013 y remarcó que Bitcoin ya superó su etapa inicial. “No es solamente un dinero o un sistema para la especulación, sino que es una moneda que pasó de ser transferencia de valor a convertirse en una moneda de resguardo de valor”, explicó.

Según el especialista, las mismas razones que empujan a los inversores hacia los metales preciosos justifican mirar a Bitcoin con otros ojos. “Bitcoin se parece mucho más al oro y a la plata que a las acciones”, sostuvo, en referencia al contexto de incertidumbre global y a las medidas económicas impulsadas por Estados Unidos.

Por qué Bitcoin comparte atributos con el oro

Moreno explicó que la reacción de los mercados ante los conflictos geopolíticos no es casual. “Las razones por las que la gente va al oro y la plata son las mismas por las que fue creado Bitcoin”, afirmó. Entre esas características destacó que “no puede ser censurado, protege la privacidad y tiene cantidad limitada”.

Para el especialista, esto debería llevar a los ahorristas tradicionales a informarse más. “Todas esas características que hacen que la gente mueva su valor al oro y la plata también podrían ser razones para atesorar Bitcoin”, subrayó.

No obstante, reconoció que el ingreso de grandes jugadores financieros cambió las reglas del juego. “Hoy hay muchísimo actor financiero involucrado en Bitcoin”, explicó, lo que provoca movimientos más moderados frente a eventos internacionales.

Halving, ciclos y un mercado que cambió para siempre

Al analizar la evolución del precio, Moreno sostuvo que el mercado atraviesa una etapa inédita. “Estamos ante una reescritura de los ciclos del Bitcoin”, aseguró. Recordó que cada cuatro años el halving reduce a la mitad la emisión, lo que históricamente impulsaba fuertes subas.

Sin embargo, aclaró que el último ciclo fue distinto. “Este ciclo se rompió”, afirmó, al comparar subas pasadas con el comportamiento actual. La razón es clara: “Hoy en día hay estados y empresas como BlackRock interactuando con Bitcoin”.

Para Moreno, el paradigma cambió definitivamente. “El ecosistema y los actores dentro de esta economía son totalmente diferentes”, concluyó, dejando abierta la incógnita sobre si volverán las subas explosivas del pasado.

