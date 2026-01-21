Casos de sífilis y crisis sanitaria: duras advertencias sobre la salud en Argentina

Argentina atraviesa una situación sanitaria alarmante, marcada por el fuerte aumento de enfermedades de transmisión sexual y un sistema de salud privado cada vez más costoso y menos eficiente. Así lo advirtió el médico Martín Morgenstern, en diálogo con Canal E, quien calificó como inédita la actual expansión de la sífilis. “Nos enfrentamos a una nueva explosión de la sífilis que no se veía desde hace casi un siglo”, afirmó.

Según datos oficiales citados por el especialista, “el último boletín epidemiológico confirmó 46.613 casos en un año, lo que implica un aumento del 71%”, una cifra que consideró extremadamente grave. Morgenstern puso el foco en el impacto poblacional del fenómeno: “Estamos hablando de una cada mil personas en la Argentina con sífilis confirmada”, incluyendo niños y bebés.

El médico fue especialmente crítico con las políticas de prevención. “Se gastó mucha plata en campañas mal explicadas”, señaló, y remarcó que “los anticonceptivos hormonales no evitan las enfermedades de transmisión sexual, al contrario, las aumentan si no hay protección”. También advirtió sobre las consecuencias sanitarias: “La sífilis tiene implicancias gravísimas, se transmite a los bebés y genera alteraciones genéticas”.

Educación sanitaria y prevención: la clave para frenar el avance

Para Morgenstern, el problema no es técnico sino educativo. “Esto es fácil de resolver, cuesta centavos, pero la educación y la difusión son centrales”, sostuvo. Además, alertó que el escenario sería aún más preocupante si se sumaran otras infecciones: “No estamos hablando de HIV, HPV u otras patologías; si las sumamos, el número asusta”.

El especialista reclamó una intervención urgente del Estado y de los medios. “Es mejor que todos salgan a explicar lo que está pasando y a tomar medidas”, enfatizó, y remarcó que la educación sexual en las escuelas resulta indispensable para frenar la curva de contagios.

Prepagas caras, malos servicios y un sistema en crisis

En otro tramo de la entrevista, Morgenstern apuntó contra el funcionamiento del sistema de medicina prepaga. “Las cuotas están en valores estratosféricos, ya pasaron la atmósfera”, ironizó. Comparó costos internacionales y explicó que “un plan razonable en Argentina cuesta entre 30% y 50% más que en España”, pese a que los ingresos locales son mucho menores.

También denunció la precarización profesional: “Un médico en Argentina gana 1.000 euros, mientras que en España gana 3.000”, y cuestionó la calidad del servicio: “Pagamos prepagas carísimas y esperamos cuatro meses para un especialista”.

Sobre el futuro del sector, fue contundente: “A mayor ganancia en un oligopolio, mayor es la tentación para que vengan competidores del exterior”, explicó, citando la teoría de los mercados contestables. En ese sentido, advirtió: “Si no bajan costos y no mejoran servicios, van a atraer su propia destrucción”.

Finalmente, propuso avanzar hacia un modelo universal de salud. “Todos los países serios tienen cobertura universal basada en atención primaria”, afirmó, y concluyó: “En Argentina se sabe qué modelos funcionan, lo que nunca hubo fue decisión política para implementarlos”.

