El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comunicó este miércoles a través de sus redes sociales que aceptó la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para formar parte del "Consejo de la Paz" que impulsa como salvaguarda del alto el fuego en la Franja de Gaza. Esta decisión llega después de que el gobierno israelí rechazara la composición del comité ejecutivo del consejo porque incluía a Turquía y Qatar, países que Israel considera "tolerantes" con Hamas.

El "Consejo de la Paz" es una propuesta de Estados Unidos que promete supervisar la reconstrucción de Gaza con garantías internacionales, tras más de dos años de ofensiva israelí a partir de los ataques del 7 de octubre de 2023. Trump se eligió a sí mismo como presidente vitalicio de este órgano, que se compone además de un grupo de jefes de Estado invitados por Trump, entre los que se cuenta el presidente argentino, Javier Milei.

Qué es el "Consejo de la Paz" creado por Trump para Gaza y quiénes lo integran

Alrededor de 60 naciones recibieron invitaciones para integrar el Consejo de la Paz. Hasta este miércoles, confirmaron su participación Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Paraguay, Vietnam, Kazajistán, Hungría y Bielorrusia, entre otros países. Turquía, Rusia, Egipto, Jordania y otros aún no respondieron. Francia rechazó la propuesta por considerar que excede el ámbito de Gaza y desafía principios de las Naciones Unidas.

La membresía permanente requiere una contribución de mil millones de dólares después de tres años; de lo contrario, es temporal.

El organismo es dirigido por un Comité Ejecutivo de siete hombres elegidos por Trump, entre los que figuran su secretario de Estado, Marco Rubio; su yerno, Jared Kushner; su enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff; y su asesor adjunto de seguridad nacional, Robert Gabriel. Se suman también el ex primer ministro británico Tony Blair, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y el CEO de la empresa de fondos de inversión Apollo Global Management, Marc Rowan.

Un tercer nivel aún más específico es el Comité Ejecutivo para Gaza, integrado por Witkoff, Kushner, Blair y Rowan, junto a funcionarios de Turquía, Qatar, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Esta participación fue la que generó la negativa inicial de Netanyahu, ahora revertida.

La participación de Netanyahu genera tensiones internas en Israel, donde aliados de extrema derecha rechazan el plan por no incluir anexiones o asentamientos en Gaza.

El "Consejo de la Paz" de Trump desafía a la ONU

La iniciativa generó reacciones variadas en la comunidad internacional. Según reporta la agencia Reuters, un diplomático anónimo describió la iniciativa como las "Naciones Unidas de Trump", y destacó que ignora los fundamentos de la Carta de la ONU; y otros tres diplomáticos occidentales dijeron que, si avanza, el consejo podría minar el trabajo de las Naciones Unidas.

Este martes, un periodista le preguntó a Donald Trump si el nuevo organismo podría reemplazar a las Naciones Unidas. La respuesta fue: "Podría". Agregó que el organismo "no ha sido muy útil". Analistas indican que el consejo altera el equilibrio en Medio Oriente al marginar a la ONU en la resolución de conflictos.

La firma del consejo está prevista para este jueves 22 en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, donde Trump liderará la ceremonia. En los últimos meses, Estados Unidos se retiró de 66 organizaciones internacionales, la mitad afiliadas a la ONU. Así, este nuevo Consejo aparece como una alternativa estadounidense al multilateralismo tradicional, lo que refuerza las hipótesis de cambio en el mapa geopolítico y marca un punto de inflexión en la diplomacia global ante las políticas de Trump.

