Zelenski alertó por un posible ataque masivo de Rusia y pidió a la población prepararse

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió este jueves sobre la posibilidad de un nuevo ataque masivo de Rusia en las próximas horas y llamó a la población a extremar las precauciones, prestar atención a las alertas aéreas y acudir de inmediato a los refugios ante cualquier aviso oficial.

La advertencia se produjo tras una jornada marcada por bombardeos rusos contra infraestructura energética y zonas civiles, que dejaron a cientos de miles de personas sin suministro eléctrico en distintas regiones del país. “Hay información que indica que Rusia podría lanzar otro ataque de gran magnitud esta noche. Es fundamental seguir las alertas aéreas hoy y mañana”, señaló el mandatario en un mensaje dirigido a la ciudadanía.

Zelenski sostuvo que la estrategia del Kremlin no muestra cambios y acusó al gobierno de Vladimir Putin de rechazar cualquier avance real hacia un acuerdo de paz. Además, afirmó que las fuerzas rusas estarían intentando aprovechar las condiciones climáticas adversas para intensificar sus ofensivas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Una vida sin dignidad": Volodímir Zelenski rechazó el plan de paz de Estados Unidos y Vladimir Putin amenazó con conquistar más territorio

En ese contexto, el presidente ucraniano aseguró haber dado instrucciones a su equipo para reforzar la asistencia a las autoridades locales, a los servicios de emergencia y a los organismos encargados de restablecer los servicios básicos afectados por los ataques.

Más temprano, autoridades regionales informaron que ataques con drones rusos provocaron cortes totales de electricidad en la región de Zaporiyia y dejaron sin suministro a más de 600.000 hogares en Dnipropetrovsk, en el centro del país. Zelenski calificó la situación como “extremadamente difícil” y destacó el despliegue de todos los recursos disponibles para reparar los daños.

“Agradezco el trabajo continuo de los equipos de reparación, los servicios municipales, el Servicio Estatal de Emergencias y las compañías energéticas. La labor no se detiene”, expresó.

Diego Guelar analizó la estrategia de Trump: "Está dispuesto a entregar Europa a Putin para ganarle a China"

La advertencia del presidente ucraniano coincidió con un alerta emitido por la Embajada de Estados Unidos en Kiev, que señaló la posibilidad de un ataque aéreo significativo “en cualquier momento de los próximos días” y recomendó a sus ciudadanos estar preparados para resguardarse ante eventuales alarmas.

El mensaje de Zelenski llega en un momento delicado, a menos de dos semanas de la reunión que mantuvo con el presidente estadounidense Donald Trump, el pasado 28 de diciembre, en el marco de contactos diplomáticos vinculados a una eventual salida negociada del conflicto. Si bien el mandatario ucraniano calificó ese encuentro como positivo, reconoció que persisten profundas diferencias con Moscú, especialmente sobre el futuro de las regiones orientales ocupadas por Rusia en el Donbás.

Pese a los intentos diplomáticos, los ataques se reanudaron con fuerza a comienzos de 2026. El 1° de enero, Zaporiyia volvió a ser uno de los principales blancos de una ofensiva con drones que impactó, entre otros objetivos, en un centro comercial, provocando un incendio de gran magnitud.

LB/DCQ