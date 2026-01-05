Martín Paleo: “Rusia tiene los medios para hacer con Zelenski lo que Trump hizo con Maduro”

Martín Paleo, teniente general retirado de las Fuerzas Armadas, analizó la acción militar de Estados Unidos en Venezuela y aseguró que la "normalización de las operaciones unilaterales" pueden acelerar la escalada de conflictos a nivel global. "Putin dijo que Rusia puede secuestrar a Zelenski y gobernar Ucrania", alertó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190)

Martín Paleo es un militar en situación de retiro con el grado de teniente general. Es especialista en conducción y gestión estratégica, es licenciado en Estrategia y Ciencias de la Educación. Fue jefe del Estado Mayor del Conjunto de las Fuerzas Armadas desde febrero de 2020 hasta enero de 2024 y se ha postulado como candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista del partido Republicanos Unidos.

Vos fuiste comando y que competían con "Los Boinas Verdes", que son los comandos norteamericanos, y si no recuerdo mal en algún momento hasta les ganaron. ¿Cómo pudo haber sido hecha una operación así, en la que ningún soldado norteamericano terminase muerto, se matasen 40 de los custodios de Nicolás Maduro y se destruyera todo el sector del principal campamento militar de Caracas? ¿Cómo puede ser llevada a cabo una cosa así?

Evidentemente una operación de estas características fue planificada con mucho tiempo de anticipación, y lo que realizó la Fuerza Delta, que fue el grupo de operaciones especiales que tuvo a su cargo la extracción propiamente dicha, está precedido de una serie de operaciones de distinto tipo y de distintos elementos que participan, que les van generando las condiciones para que lo hagan. Es decir, no entran a sangre y fuego. Acá hay operaciones de infiltración previa, hay mucha inteligencia, mucha operación de la CIA, mucha compra de voluntades, mucha compra de información, mucha inducción a lo que podríamos llamar la traición y hasta arreglos inclusive sucesorios. Yo creo que también tengo mi visión de cómo va a seguir esto y veo que muchos se preguntan por qué Delcy Rodríguez ahora.

Bajaron con helicópteros en una fortaleza militar y mataron a 40. Por más que haya algunas personas que hayan colaborado, ¿cómo logran entrar, matar a 40 y sacar vivos, sin un rasguño, a dos?

Seguramente no fueron muchos los que participaron en la extracción. Se habla de esos 40 cubanos, pero hay que ver si fue todo tan así. Porque convengamos que la imagen del prestigio que tenían en términos de contrainteligencia los cubanos quedó bastante deteriorada, sobre todo al comienzo. Sí le da una visión más épica, diciendo que los 40 murieron, como dicen, cumpliendo su misión. Hubo ataques con misiles, que seguramente sean parte de los ataques que hicieron los entre 120 y 150 aviones a distintas instalaciones.

Seguramente en ese cuartel donde descendieron, previamente fue bombardeado o eliminado y, por la hora en la que fue, seguramente los alojamientos donde estaría esta gente hayan sido puestos fuera de combate mayoritariamente a través de fuego aéreo, más que de un fuego directo de ese grupo Delta que ingresa y extrae. Yo creo que el grupo Delta no desembarca directamente si no tiene confirmación de que todo ese entorno está asegurado.

No tengo duda también de que tendrían seguramente gente de inteligencia y hasta de las propias fuerzas especiales infiltrada, ya metida dentro del lugar, y hasta marcando los lugares de aterrizaje al momento del descenso. Interpreto que habrán utilizado fast rope, por lo menos para insertarse inicialmente. Creo que es una combinación de operaciones de infiltración con tiempo, operaciones de inteligencia, compra de información, delaciones, cambio de bando, acuerdos sobre a cambio de qué entregar o permitir la extracción de esta autoridad, y una coordinación importante entre los elementos de ejecución y la Fuerza Delta.

Para explicárselo a la gente, están dentro de una base militar. Una cantidad de personas está durmiendo, están solamente los de guardia porque es la 1.30 de la mañana y con Maduro a lo mejor habría cuatro personas en la casa. A todos los demás, a los otros 36, los matan con misiles mientras estaban durmiendo.

Creo que es una posibilidad. O también, una vez insertados, hay gente del grupo que se inserta y que tiene misiones de bloqueo. Es decir, no permiten que los refuerzos intenten ir desde un lugar de alojamiento a un lugar que está siendo atacado, interdictan ese movimiento y lo hacen imposible. Entonces quedan los que puedan haber estado dentro de la casa donde tenían construido un cuartel exactamente igual al cual descendieron y se habían cansado de hacer prácticas y reducir los tiempos de ejecución. Todo fue muy parecido a la operación en Entebbe, cuando los israelíes recuperaron en Uganda a los prisioneros descendiendo sobre el mismo aeropuerto. Esa operación estuvo precedida de esta técnica, que creo que también se tomó como enseñanza a partir de esa experiencia. Los ensayos son fundamentales: cuanto más realistas se realicen y en superficies que representen exactamente el lugar donde se va a operar, mayor precisión para la ejecución.

Donald Trump dijo que solo Estados Unidos puede hacer una cosa así, y vos recordás lo que hizo Israel en el caso de Entebbe, ¿esto es algo absolutamente imposible para otras fuerzas militares del mundo o en realidad es factible para otros países?

Yo creo que no es exclusividad.

¿Rusia podría hacer eso con Volodimir Zelenski?

Creo que sí. Los Spetsnaz, que son los comandos rusos, tienen también un alto prestigio y un muy buen nivel de preparación, y Rusia tiene los medios. Estados Unidos es indiscutiblemente el principal poder militar del planeta. Como lo vimos en el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, con esas bombas antibúnker que solo tenía Estados Unidos, hacen que cierto tipo de operaciones solo se puedan hacer a través de Estados Unidos. Si lo quería hacer Israel solo, tenía que desembarcar tropas para llegar hasta la profundidad de los búnkeres y no querían dejar tropas en tierra.

Muy parecido a lo que pasa ahora con Estados Unidos: no quiere meter tropas terrestres para que operen dentro. Esto no es Panamá. En Panamá se empeñaron con efectivos y pasaron por arriba a Panamá con una invasión clásica. Acá es una estrategia totalmente distinta, porque creo que Estados Unidos en ese aspecto aprendió la lección de no quedar aferrado con tropas terrestres, porque se entra y después no se sabe cómo se sale, y no le fue muy bien históricamente, como en Vietnam o Irak.

El caso de Libia también, donde no entró directamente, pero finalmente se generó un caos y un vacío de poder.

Le encuentro una lógica a cómo sería la negociación de Trump con Delcy. ¿Por qué Delcy Rodríguez sí está en la mesa ahora? Porque el poder real todavía lo tiene el chavismo armado, no la oposición civil. Y en transiciones duras se negocia con quien puede apagar o prender el incendio, no con quien tiene la razón moral, por lo menos en esta etapa.

Entonces, ¿por qué Delcy sigue en esta etapa o al comienzo? Porque Delcy representa tres cosas que Estados Unidos necesita ahora mismo. Uno, continuidad administrativa; es decir, ella tiene el manejo de la botonera de ministerios, bancos, puertos. Sin eso el país se paraliza, colapsa. Segundo, canal directo con el poder duro: militares, inteligencia y los colectivos populares que están armados. Ella no manda quizás, porque quizás Diosdado Cabello tenga mayor control de lo que es el aparato militar, pero sí coordina. Y tercero, tiene ella capacidad para entregar algo, es decir, información, desmovilización de tropas, firma de lo que sea necesario y órdenes, impartir órdenes. Es decir, no es simpatía con Delcy, es utilidad.

¿Y por qué María Corina Machado no? Porque María Corina no controla armas, no controla territorio, no controla logística y no puede garantizar que mañana no haya violencia. Entonces, en una fase de choque como es esta primera, esto pesa más que la propia legitimidad, que los votos y que el apoyo.

Me sorprende que si cuatro o cinco países tienen la capacidad, con sus operativos comando, de hacer lo que hizo Estados Unidos y se deslegitima el orden internacional y las Naciones Unidas ya no importan más. Bueno, Rusia mañana podría haber tomado a Zelenski y llevarlo a juzgar a Moscú. Y mañana podría hacer lo mismo Xi Jinping en Myanmar o Taiwán: entrar, agarrar al presidente y llevarlo por traición a la patria a juzgar a Beijing. Entonces empieza a ser si es políticamente conveniente o no. Probablemente no era políticamente conveniente para Putin llevarse a Zelenski, porque no representa lo mismo Zelenski que lo que representa Maduro, con toda la imagen pública negativa que él tiene dentro de Venezuela. Finalmente es una cuestión política que se haga o no se haga, no un problema militar. Se podría haber hecho en cualquier otro país por una fuerza similar, a lo mejor, no sé, ocho o diez países del mundo.

(Vladimir) Putin dijo que Rusia puede secuestrar a Zelenski y gobernar Ucrania. Es decir, ya lo dice. Lo que vos acabás de decir para mí es la derivación más seria y más preocupante. La radicalización de Trump no aísla los conflictos, los conecta. Si Estados Unidos normaliza acciones unilaterales de fuerza en su patio trasero, Rusia perfectamente lo puede leer como una habilitación para profundizar su apuesta militar en Ucrania, y China, como evidencia de que la paciencia estratégica sobre Taiwán ya tiene fecha de vencimiento. Rusia tiene los medios para hacer con Zelenski lo que Trump hizo con Maduro. La paradoja que se da es brutal. Es decir, una operación diseñada para demostrar control puede terminar incentivando la escalada en otros teatros bajo el argumento de que el mundo ya cruzó el umbral de la contención.

Acá hay otro aspecto que creo que es fundamental, que es la importancia de la información como dominio de combate. Todavía no hay mucha conciencia generalizada. Todavía se cree que las operaciones militares son estrictamente aéreas, terrestres y navales. Se fueron incorporando con el correr del tiempo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, otros lugares donde se desarrollan operaciones militares propiamente dichas. Uno es el ciberespacio, viendo cada dos por tres las acciones que se realizan de ciberataques de todo tipo.

Otro que no se considera mucho a veces como tal es el de la información. La información, es decir, antes, durante y después de la operación militar, el control del relato se volvió tan importante como el control del terreno mismo: operaciones psicológicas, campañas en redes sociales, filtraciones selectivas y construcción de legitimidad. Forman parte integral del conflicto. La guerra ya no empieza con el primer disparo, sino a través del primer mensaje viral. Entonces, creo que esto va a tener un final abierto.

Creo que estamos en una primera fase que viene ahora, que para mí es la del control del caos, con la figura de Delcy a la cabeza. Se negocia con los que tienen las armas, los que pueden desatar violencia o los que saben dónde está la botonera de cómo se maneja ese Estado que se quiere volver a administrar. Luego habrá seguramente otra fase donde haya un reacomodamiento del poder gradual y empiecen a colocarse también civiles, técnicos u otros actores que resulten aceptables. Aquí podrían empezar a colocarse algunos políticos, como el caso de Edmundo (González) u otros. Y recién después de una fase de legitimación con elecciones libres, con la participación que pueda ser seguramente de Corina y con una narrativa democrática. Pero esto es al final, no va a ser nunca al principio. Creo que es la razón por la cual en estos momentos prefieren tener como interlocutora a Delcy y no a Corina Machado.

Me pregunto si esto que se hizo este sábado no abre, desde el punto de vista del campo militar, algo novedoso: poder entrar dentro de un territorio adverso, tomar al jefe de ese territorio y llevárselo. Esto vale inclusive para entrar y llevarse a los capos del narcotráfico, que en el pasado había que pedir extradición. Si entro directamente, me llevo al acusado a juzgar a Estados Unidos, y si finalmente Estados Unidos lo hace, esto lo podría hacer Rusia o lo podría hacer China. No hay más necesidad de extradición.

En esta lógica, no. Pero vemos que Trump lo manifestó desde el comienzo, sobre todo de esta segunda gestión, donde expresó que para él los organismos multilaterales, como las Naciones Unidas, OEA, OMC, OMS, la propia OTAN, o al menos a través de su participación con la Unión Europea, no son centrales. Él siempre dio la visión de que el mundo lo manejan los líderes que tienen capacidad de resolución. Por eso siempre se mostró aceptando como interlocutores válidos, en el caso de Rusia, a Putin; a Xi Jinping; a (Narendra) Modi en India; en Arabia Saudita, al príncipe. Él se maneja directamente en una lógica de fuerza, en distintos ámbitos, para dar soluciones concretas a los problemas. Esto es un poco volver, lamentablemente, a la lógica del siglo XIX. Y tu editorial al comienzo también iba en esa dirección. El Leviatán perdió sentido como tal.

