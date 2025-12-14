El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegó este domingo a Berlín para mantener reuniones clave con enviados de Estados Unidos y líderes europeos, en el marco del plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. Ahora, la visita se produce en un momento crítico de la guerra iniciada en febrero de 2022, mientras Kiev busca consolidar garantías de seguridad que disuadan a Rusia de retomar hostilidades y asegurar un alto el fuego estable.

La semana pasada, a principios de diciembre, Trump presentó un plan inicial de 28 puntos, que generó tensiones con Kiev. A causa de ello, Ucrania envió una versión revisada del plan con 20 puntos, ajustando concesiones territoriales y mecanismos de seguridad. Sin embargo, Washington todavía no emitió una respuesta formal a la propuesta.

A lo largo de su estancia, Zelenski se reunió con los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, así como con líderes europeos, entre ellos Friedrich Merz (Alemania), Emmanuel Macron (Francia) y Keir Starmer (Reino Unido). “Hemos tenido hoy un día ucraniano-estadounidense en Berlín”, destacó, en referencia a los encuentros de su equipo negociador, liderado por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa Rustem Umérov.

Estados Unidos aún no respondió formalmente a la versión revisada enviada esta semana

El jefe de Estado ucraniano reafirmó su disposición al diálogo, aunque reconoció que no ha recibido respuesta formal de Washington a la versión revisada del plan: “Todavía no he recibido una respuesta de Estados Unidos. He escuchado varios mensajes a través de mi equipo negociador, pero he recibido todas las señales y estaré listo para el diálogo que comenzará ahora en Berlín”, afirmó. Días atrás, Trump había reprochado que no había revisado la propuesta original.

Sin embargo, el Kremlin ya anticipó su rechazo a las modificaciones planteadas por Kiev y sus aliados europeos: “Si se producen las modificaciones correspondientes, nosotros tendremos objeciones muy fuertes”, advirtió Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, en declaraciones a la televisión pública rusa. A la par, Zelenski también reiteró que insiste en recibir garantías de seguridad claras de parte de sus aliados para prevenir futuros ataques.

Además de las reuniones con los emisarios estadounidenses, tiene previsto encuentros bilaterales con el canciller alemán y otros líderes europeos, con el objetivo de reforzar el respaldo internacional a Kiev y coordinar un marco de seguridad.

Qué decía el plan de paz de Trump y qué cambios introdujo Zelenski

El plan de 28 puntos propuesto por el presidente de Estados Unidos para lograr la paz en Ucrania fue negociado inicialmente entre Washington y Moscú sin participación directa de Kiev y, exigía concesiones territoriales significativas, como el reconocimiento de facto de Crimea, Donetsk, Lugansk y partes de Jersón y Zaporiyia bajo control ruso, junto con una línea fronteriza “congelada” en el frente actual. A pesar de las intenciones de acordar un armisticio, las posturas tan contrapuestas de Vladimir Putin y Volodímir Zelenski amenazan con convertir la propuesta en papel mojado.

Su borrador original imponía a Ucrania varias condiciones: reducir su ejército a 600.000 efectivos, renunciar de manera permanente a ingresar en la OTAN, convocar elecciones en 100 días, intercambiar todos los prisioneros y civiles por “todos por todos” y establecer una zona desmilitarizada en el este con amnistía general para los involucrados.

A cambio, Trump ofrecía garantías de seguridad estadounidenses frente a futuras invasiones rusas, la prórroga de tratados nucleares como START I, libre comercio en el Mar Negro y un reparto equitativo de la energía de la central de Zaporiyia bajo supervisión internacional. El mandatario inicialmente fijó plazo hasta el 27 de noviembre para la aceptación, aunque luego aclaró que no se trataba de una oferta definitiva. Putin respaldó la propuesta.

Kiev rechazó inicialmente el plan por sesgado hacia Rusia, pero aprobó delegación para negociar y envió contrapropuesta

El par ucraniano rechazó el plan original por considerarlo sesgado hacia Rusia y violatorio de la soberanía ucraniana. A causa de ello, envió una contrapropuesta revisada de 20 puntos que prioriza un alto el fuego inmediato “donde estamos”, sin retiros territoriales unilaterales, que mantiene las posiciones actuales en Donetsk sin ingreso ruso y contempla una desmilitarización parcial de solo el 20% restante bajo control ucraniano.

Su versión sustituye la adhesión a la OTAN por garantías de seguridad equivalentes al Artículo 5, respaldadas por Estados Unidos y Europa. Incluye elecciones entre 60 y 90 días después de un cese al fuego, siempre que se asegure la paz, y enfatiza la reconstrucción económica sin reconocer anexiones rusas ni imponer neutralidad forzada.

Donald Trump, Vladimir Putin y la tentativa de avasallamiento de Ucrania

A la par, Zelenski ratificó su disposición al diálogo durante su visita a Berlín, pero enfatizó principios innegociables: no ceder dignidad ni territorios y preservar la soberanía plena de Ucrania. Su contrapropuesta ajusta el plan de Trump con el objetivo de proteger los intereses nacionales y garantizar un alto el fuego estable.

