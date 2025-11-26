El plan de paz de Trump para Ucrania amenaza a Europa

Nadie sabe si el plan de paz de 28 puntos del presidente estadounidense Donald Trump para Ucrania se implementará finalmente de forma similar a su forma inicial. La administración Trump lo ha presentado como un "documento vivo", y su anuncio ha sido seguido por un flujo constante de cambios reportados. Pero la versión final casi con certeza encarnará una visión de las relaciones internacionales, compartida por Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, que pone en peligro directamente la seguridad europea.

Si bien Rusia es inequívocamente el agresor, al haber invadido el territorio soberano de Ucrania en violación del derecho internacional, el plan de Trump favorece los intereses de Rusia. En ningún otro aspecto es esto más evidente que en su propuesta de partición de Ucrania, que, al igual que la división de Polonia por Prusia y los imperios ruso y Habsburgo en el siglo XVIII, se llevaría a cabo sin consideración hacia los ucranianos.

El plan de Trump no solo implicaría el reconocimiento de facto de la soberanía rusa sobre Crimea —que Rusia invadió y anexó en 2014— y los territorios que ocupa desde febrero de 2022; también obligaría a Ucrania a retirar sus tropas de la parte de Donetsk que controla actualmente. En otras palabras, Ucrania tendría que ceder territorio soberano que ha defendido militarmente con éxito.

El plan incluso sienta las bases para justificar las apropiaciones ilegales de territorio por parte de Rusia. Si bien afirma que "se confirmará la soberanía de Ucrania", en el siguiente punto declara que Rusia, Ucrania y Europa firmarán un "acuerdo integral de no agresión" que resuelva "todas las ambigüedades de los últimos 30 años".

¿A qué ambigüedades podría referirse esto? No había ninguna ambigüedad en la declaración de independencia de Ucrania de 1991. El Memorándum de Budapest de 1994 —en el que Ucrania acordó renunciar al arsenal nuclear heredado tras el colapso de la Unión Soviética a cambio del compromiso de Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos de salvaguardar su integridad territorial— también era perfectamente claro. También lo es la Carta de las Naciones Unidas, que establece que todas las partes deben abstenerse del «uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado».

Si a esto le sumamos varias disposiciones del plan de Trump relacionadas con la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, el mensaje para Europa es claro. Trump no es solo un presidente voluble e influenciable, al que los europeos pueden mantener de su lado con concesiones y halagos. Si bien es indudable que puede ser caprichoso, en algunos temas se mantiene firme. Entre ellas se encuentra la convicción de que el bienestar de Ucrania –y la seguridad europea en general– tiene una importancia limitada para Estados Unidos y no se debe permitir que debilite sus intereses comerciales o perturbe sus relaciones con otra gran potencia.

El distanciamiento de Trump con los compromisos de seguridad de Estados Unidos hacia Europa es particularmente evidente en el punto cuatro, que especifica que se mantendrá un diálogo “para resolver todos los problemas de seguridad y crear las condiciones para la desescalada” entre Rusia y la OTAN, con la mediación de Estados Unidos. Esto sitúa a Estados Unidos separado de la OTAN, interponiéndose entre Rusia y Europa.

Por supuesto, esta no es la primera vez que la administración Trump se distancia de la OTAN. Ni siquiera es la primera vez este mes. En la Conferencia de Seguridad de Berlín, el exembajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, declaró que Estados Unidos “espera con interés” que Alemania asuma finalmente el cargo de Comandante Supremo Aliado en Europa (SACEUR), inicialmente ocupado por el presidente Dwight D. Eisenhower. Dado el papel crucial del SACEUR en la cadena de mando nuclear dentro de la OTAN, esto podría augurar una disociación nuclear entre Estados Unidos y Europa.

Pero el plan de Trump supone más que un distanciamiento de Estados Unidos de la OTAN; es una afrenta estratégica, ya que exige que Ucrania "consagre en su constitución que no se unirá". Por su parte, la OTAN tendría que "incluir en sus estatutos una disposición" que establezca que Ucrania nunca será admitida en la alianza y se comprometerá a no estacionar tropas allí. Estados Unidos proporcionaría a Ucrania garantías de seguridad, por las cuales "recibiría una compensación".

Incluso la aparente concesión del plan de paz a Ucrania —la afirmación de que el país podrá ser miembro de la UE— refleja una arrogancia asombrosa. ¿Por qué Estados Unidos y Rusia tendrían que decidir quién es y quién no es elegible para unirse a la UE? En cualquier caso, las normas relativas a la membresía de Ucrania en la OTAN complicarían la adhesión del país a la UE, y no hay motivos para pensar que Trump reconsidere su respaldo al mantra ruso: ni Ucrania en la OTAN ni OTAN en Ucrania.

De hecho, se trata de un grupo de trabajo conjunto ruso-estadounidense sobre seguridad, sin representantes europeos ni ucranianos, que facilitará y garantizará el cumplimiento de todas las disposiciones del acuerdo. Mientras tanto, Estados Unidos se quedará con el 50 % de los beneficios de la reconstrucción de Ucrania, liderada por Estados Unidos.

Independientemente de los cambios que los negociadores ucranianos logren arrancar a los funcionarios estadounidenses durante las conversaciones en curso en Ginebra, no cabe duda de que el plan de paz de Trump representa una derrota estratégica no solo para Ucrania, sino para toda Europa. Pero en lugar de condenar inútilmente a Trump y Putin —un falso aliado y un verdadero enemigo, respectivamente—, los europeos deberían asumir la responsabilidad de su papel en la creación de esta situación.

En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Europa se sintió tan cómoda bajo el paraguas de seguridad estadounidense que aparentemente perdió la capacidad de pensar por sí misma en materia de seguridad. Así, cuando Estados Unidos decidió no responder con decisión a la invasión y ocupación de Crimea por parte de Rusia en 2014, Europa lo siguió sin cuestionarlo. Ahora, la UE está pagando el precio de su letargo.

En 1968, el entonces asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Henry Kissinger, temía que abandonar Vietnam del Sur indicara «a las naciones del mundo que puede ser peligroso ser enemigo de Estados Unidos, pero ser amigo de Estados Unidos es fatal». Seis décadas después, Europa, ante el acercamiento de Trump a Rusia, debería estar recibiendo el mensaje.

*Zaki Laïdi, ex asesor especial del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (2020-2024), es profesor en Sciences Po.

