Bajo presión de EE.UU., Ucrania y Europa buscan acuerdos básicos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reúne este fin de semana en Berlín con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y líderes europeos, en la antesala de la cumbre que comenzará el lunes para tratar de avanzar con el acuerdo de paz con Rusia.

El objetivo es destrabar una salida negociada a la guerra, en un contexto de presión de Washington para que Ucrania ceda territorio a Moscú a cambio de abrir la vía a su ingreso a la Unión Europea a partir de 2027.

Antes del encuentro, Volodimir Zelenski advirtió que Rusia “sigue teniendo como objetivo destruir” Ucrania, luego de que Kiev denunciara ataques rusos “masivos” que dejaron sin suministro eléctrico a miles de personas en distintas regiones del país. Desde Moscú, reconocieron haber lanzado misiles balísticos hipersónicos contra instalaciones ucranianas, en lo que describieron como una represalia por ataques previos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Es importante que todo el mundo vea ahora lo que está haciendo Rusia, cada paso que dan para aterrorizar a nuestro pueblo porque está claro que no se trata de poner fin a la guerra. Siguen teniendo como objetivo destruir nuestro Estado e infligir el máximo dolor a nuestro pueblo”, declaró Zelenski en su cuenta de X.

El envío de Witkoff es interpretado como una señal de que Washington percibe avances en las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra.

La Casa Blanca había aclarado esta semana que el presidente Donald Trump solo autorizaría la participación de un enviado estadounidense si consideraba que existía un progreso suficiente en las conversaciones.

En el encuentro se volverá a discutir el plan de 28 puntos presentado por EE.UU. que fue criticado por favorecer las principales exigencias de Moscú, entre ellas que Ucrania le ceda territorios cruciales.

Zelenski había afirmado que Washington solo quiere que Ucrania, y no Rusia, retire sus tropas de partes de la región oriental de Donetsk, donde se crearía una “zona económica libre” desmilitarizada.

El viernes se conoció que el plan de Estados Unidos contempla una vía de adhesión acelerada de Ucrania a la Unión Europea. Una fuente con conocimiento directo de las negociaciones, le dijo a AFP bajo anonimato, que el ingreso podría comenzar en enero de 2027.

El proceso de adhesión al bloque suele llevar años y requiere el voto unánime de sus 27 miembros. Algunos países como Hungría se han opuesto reiteradamente a la adhesión de la antigua república soviética.

No obstante, Zelenski sostuvo que Trump cuenta con la influencia necesaria para convencer a los dirigentes reticentes de modificar su postura.

Kiev lleva tiempo luchando por entrar en la UE y ha realizado una serie de reformas en ese sentido desde la revolución proeuropea de 2014. Pero el país aún muestra dificultades para acabar con una corrupción endémica, requisito básico para entrar en el bloque.

Desde Moscú expresaron desconfianza ante los intentos de modificar el plan impulsado por EE.UU. “Tenemos la impresión de que esta versión empeorará”, afirmó el viernes Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin, en declaraciones a un diario económico.

Ushakov destacó que se trata de “un proceso largo” y señaló que Rusia ya tuvo acceso a una versión actualizada del plan durante las conversaciones mantenidas la semana pasada entre el presidente Vladimir Putin y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.