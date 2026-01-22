Donald Trump se prepara para la firma del Consejo de Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para la formalización del nuevo organismo internacional bajo su mando este jueves en Davos. El Consejo de Paz o Board of Peace, propuesto inicialmente para la reconstrucción de Gaza, podría derivar en un nuevo ente destinado a atender otros conflictos globales, en disputa con las Naciones Unidas (ONU).

Desde sus orígenes, el Consejo de Paz fue una idea de Trump. La iniciativa fue propuesta en septiembre y, luego, el 17 noviembre de este año el Consejo de Seguridad de la ONU la aprobó a través de la resolución 2803. En ambas instancias lo que se planteó es que el destino del organismo era atender la situación en la Franja de Gaza tras el asedio israelí.

Sin embargo, el último viernes la Casa Blanca circuló una carta que publicó The New York Times en la que se indicó que el nuevo ente tendría otras atribuciones, como “asegurar la paz duradera en áreas afectadas o amenazadas por conflictos", no sólo en el enclave palestino. Además, instó a la creación de "un organismo internacional de construcción de paz más ágil y efectivo”.

El organismo creado bajo el “plan de 20 puntos para la paz en Gaza”, estaría integrado por los jefes de Estado de diferentes países, aunque bajo el poder de veto de Trump. Entre los convocados están Argentina, Brasil, China, Egipto, Rusia, Francia, Alemania, Finlandia, Noruega, Hungría, Japón, Nueva Zelanda, Israel, Corea del Sur, Vietnam, Gran Bretaña, entre otros. También se invitó al Papa León XIV.

Tras la circulación de la misiva de Trump, se abrió el interrogante sobre qué gobierno aceptará integrar el organismo cuyo destino es incierto. El presidente argentino, Javier Milei, confirmó que firmará la constitución del Consejo de Paz. Vladimir Putin, si bien aseguró que estaba de acuerdo con la junta, señaló que la firma está bajo consideración. Israel anticipó que se uniría, aunque con reservas sobre uno de los subcomités de la junta. En tanto, Noruega anunció que no participará del organismo.

Para ser miembros permanentes del Consejo de Paz, cada estado deberá aportar mil millones de dólares, dispuso Trump. En tanto, lo que se sabe sobre su funcionamiento es que en su cabeza estará la presidencia, mientras que por debajo de él estará una junta ejecutiva que intergrará el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Entre otras atribuciones, el organismo podrá crear una fuerza internacional de “estabilización”, similar a los cascos azules, pero que no estaría coordinada por Naciones Unidas sino por el Board of Peace. Además tiene “la posibilidad de definir una zona económica diferencial, diferentes tarifas. Eso tiene toda una implicancia económica", detalló el especialista en geopolítica León Shocrón en radio Mitre.

La ONU reafirma que el Consejo de Paz fue creado para la situación en Gaza

La Organización de Naciones Unidas negó este miércoles estar "preocupada" por el impulso del Consejo de Paz, al que igualmente calificó de “amorfo”. "El Consejo de Paz, en cuanto a lo que hará, sigue siendo amorfo. Tendremos que ver qué hace. Nosotros nos ceñimos a nuestro programa. (...) No estamos preocupados por ninguna otra agrupación", declaró en rueda de prensa Farhan Haq, portavoz adjunto de António Guterres.

El vocero del secretario general de Naciones Unidas, consultado sobre si esta nueva entidad podría socavar la labor de Naciones Unidas, señaló que es "demasiado pronto para saber cómo será la Junta de Paz".

"Lo que sí sabemos, por supuesto, es que el Consejo de Seguridad respaldó al Consejo de Paz estrictamente para la labor en Gaza y, por supuesto, seguimos acatando esa resolución. Tendremos que ver qué sucede en el futuro", agregó.

Pese a ello, manifestó que "muchas de las agrupaciones" con las que ha tenido que tratar la ONU son aquellas con las que ha "mantenido relaciones a medida que avanzaban". Naciones Unidas, alegó, sigue "tendiendo la mano a todos los Estados miembros, a todos los diferentes órganos" y "colaborando con ellos en los esfuerzos por fortalecer nuestras alianzas, así como por avanzar en nuestra labor colectiva en pro del bienestar de los pueblos del mundo".

En este escenario, Haq subrayó que están "haciendo todo lo posible por mejorar el funcionamiento de la ONU, para que funcione bien para todas las partes interesadas", aludiendo a la iniciativa lanzada por Guterres 'ONU 80', "diseñada para aumentar la eficiencia de la ONU".

Sus declaraciones, en las que también aclaró que Estados Unidos no pagó aún su cuota para el presupuesto ordinario de la ONU, llegaron un día después de que Trump afirmara que el Consejo de Paz para la Franja de Gaza, creado al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras más de dos años de ofensiva militar israelí, "podría" reemplazar a Naciones Unidas, si bien agregó que "hay que dejar que la ONU continúe porque su potencial es enorme".

