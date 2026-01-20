Causa AFA: el expediente será tratado en la Justicia de Campana

La Cámara Federal de San Martín decidió este martes 20 que la causa sobre la mansión de Pilar, vinculada con la AFA, sea tratada en la Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, por lo que el juez en lo penal económico porteño Marcelo Aguinsky no seguirá al frente de la investigación. El expediente investiga a Luciano Nicolás Pantano y otros por presunto lavado de activos de bienes situados en la localidad de Pilar.

Las defensas de los denunciados habían pedido, hace tiempo, que el juzgado de Campana llevara adelante el sumario y no Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era donde se había iniciado.

El juzgado penal económico cuestionaba la orden de inhibición argumentando que el “núcleo esencial” de las conductas se vinculaba con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cuyo domicilio legal histórico es en la Ciudad de Buenos Aires y las investigaciones estaban relacionadas con la entidad.

El juzgado de Campana, reclamó la causa debido a que se trata de un inmueble situado en la Provincia de Buenos Aires y allí seria donde se cometieron los delitos. Según la denuncia, en ese predio existirían autos de colección y un haras de caballos árabes y pura sangre, una pista de entrenamiento equino y un helipuerto, además de instalaciones deportivas múltiples.

En este sentido, la Cámara Federal de San Martín tuvo en cuenta dos factores. Por un lado, en consonancia con Campana, el jurisdiccional. Dado que la ubicación de la mansión es Villa Rosa, partido de Pilar, los ilícitos habrían sido cometidos ahí, por lo que no deberían ser tratados en CABA.

En segundo plano, indicaron que la AFA renovó su locación a un domicilio calle Mercedes, también en la localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires, el 15 de noviembre de 2024.

De esta manera González Charvay es el tercer juez que recibe la causa luego de haber pasado por Rafecas y Aguinsky

En su resolución, el juez de Cámara Alberto Agustín Lugones, quien firmó la decisión, advirtió que la falta de una decisión oportuna sobre el juez natural afectó las garantías constitucionales. Remarcó que el Juzgado en lo Penal Económico omitió decidir en tiempo y forma sobre la competencia territorial, a pesar de que ya existían advertencias previas de otros magistrados de alzada sobre este punto, según informo la agencia Noticias Argentinas.

RG CP