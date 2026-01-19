Causa AFA: la Justicia aceptó como querellante a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero

En un nuevo capítulo de la guerra del Gobierno contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Justicia aceptó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) como querellante en la causa que investiga la falta de pago de distintos impuestos, entre ellos el IVA y Ganancias, y de aportes a la Seguridad Social.

De acuerdo a este expediente, la asociación deportiva habría incurrido en “evasión agravada” por, presuntamente, haberse apropiado de más de 19.000 millones de pesos que debía ingresar a las cuentas del Estado.

La investigación se abrió a partir de una denuncia presentada por ARCA el pasado 12 de diciembre. En esa presentación, el ente recaudador advirtió que la organización presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, si bien retenía a los clubes el dinero correspondiente al pago de los impuestos y aportes, no lo terminaba transfiriendo a la agencia en tiempo y forma.

Tras la denuncia, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial avanzó con la apertura de la investigación e imputó a la cúpula de la AFA por el delito de evasión agravada.

Con la reciente decisión del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, los abogados del organismo estatal tendrán acceso total al expediente, podrán solicitar medidas de prueba y apelar resoluciones.

Los abogados de ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, señalaron que el perjuicio fiscal denunciado asciende a la suma exacta de $19.353.546.843,85. El organismo detectó irregularidades en el ingreso de IVA, Impuesto a las Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social en el período marzo de 2024 a septiembre de 2025.