¡Viva las zapas, carajo! Milei generó memes con su outfit saludando a Trump en Davos

Las largas y tediosas citas diplomáticas harán, seguramente, que muchos líderes políticos cuando vuelven a hoteles o residencias se libren de sus zapatos, como signo de comodidad luego de soportarlos todo el día. Y a propósito de 'calzados políticos', este jueves 22 de enero en el invierno suizo de Davos, el presidente argentino Javier Milei dio que hablar en redes porque saludó nada menos que a Donald Trump en el lanzamiento del 'Board of Peace' con impactantes zapatillas deportivas negras.

Muchos recordaron entonces aquella frase de "somos estéticamente superiores" que le dijo a Viviana Canosa en un reportaje hace unos años, denostando "el look de los zurdos", y en redes el debate por los outfits del mandatario creció en voltaje, recordando que cuando llegó a Davos lo hizo con un mameluco de YPF.

Y las zapatillas negras, en una de las últimas actividades antes del regreso al país, en medio de un nutrido grupo de mandatarios con zapatos, no podía menos que generar otro aluvión de críticas, entre las que se mezclaban algunos elogios.

CaptionTrump saludando a Trump en Davos, luego de los anuncios del 'Board of Peace', con zapatillas deportivas. (FOTO AFP)

Así se mezclaban entonces en X memes por un lado, que el elenco oficialista intentaba rebatir con el argumento de que "Milei usa esas zapatillas por sus problemas de columna".

Como muestra de esas chanzas mirando a Suiza, publicamos algunos de esos posteos, empezando por el usuario que, con tono libertario, ironizaba: "El que no tiene tobillera se pone las zapatillas qué quiere"...

