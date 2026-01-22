Eduardo Reina: “Milei es el soldado incondicional que tiene Trump en Latinoamérica”

La figura del presidente Javier Milei genera lecturas muy distintas según el lugar desde donde se la observe. Para el analista político Eduardo Reina, el contraste entre la mirada local y la internacional es clave para entender su posicionamiento actual. “Como se ve de la Argentina es un tema y como se ve de Europa es otro tema”, afirmó, y explicó a Canal E que fuera del país Milei aparece como “una persona simpática, disruptiva y muchos ven en Milei un futuro de cambio en varios países”.

Sin embargo, advirtió que ese respaldo externo no siempre se apoya en un análisis profundo. “La gente no sabe profundizar qué es lo que está haciendo Milei”, señaló, y sostuvo que los principales logros exhibidos por el Gobierno empiezan a agotarse. “Milei te dice: bajó la inflación, achicó el Estado… bueno, todos esos elementos en el fondo se le acaban”, remarcó.

Liderazgo regional, Trump y la disputa con Lula

Según Reina, el Presidente enfrenta ahora un desafío distinto: sostener apoyo interno tras el ajuste. “Mucha gente que ha quedado fuera del sistema va a empezar a pensar que Milei necesita darle más ánimo, dinero y oportunidades”, alertó, al vincular el impacto social con la apertura de importaciones y el achicamiento del Estado.

En el plano internacional, Milei busca consolidarse como referente regional. “Él sigue mostrándose como un líder latinoamericano”, explicó, y vinculó su confrontación con Lula da Silva a la estrategia de Estados Unidos. “Es el soldado incondicional que tiene Donald Trump en Latinoamérica”, aseguró.

Para Reina, el presidente brasileño aparece debilitado. “El gran perdedor hasta este momento es Lula”, afirmó, y enumeró errores políticos que habrían permitido el crecimiento de Milei. Aun así, advirtió que el liderazgo argentino es circunstancial. “En cuanto aparezca alguien fuerte de Brasil, ese liderazgo lo vamos a perder”, sostuvo.

China, Estados Unidos y el delicado equilibrio argentino

La relación con China es otro eje central del análisis. Reina consideró acertada la estrategia de no cerrar puertas. “Argentina no puede estar atada exclusivamente a Estados Unidos”, afirmó, y valoró que el Gobierno mantenga vínculos con Beijing. “Lo que está haciendo está muy bien con respecto a no cerrar las puertas a China”, enfatizó.

No obstante, aclaró que Milei prioriza el respaldo financiero estadounidense. “Milei está detrás del financiamiento americano”, señaló, y advirtió que el verdadero test llegará si Washington exige tomar distancia de China.

En un escenario global complejo, Reina concluyó que la convivencia entre potencias seguirá vigente. “China tiene un proyecto político mundial que nadie va a mover, ni Trump”, aseguró, y resumió: “Hoy este equilibrio se necesita”.

