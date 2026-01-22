Henrik Rehbinder: “En Davos se vio a Estados Unidos más solo que nunca”

La tensión entre Donald Trump y los líderes europeos volvió a escalar tras sus declaraciones sobre Groenlandia, un episodio que en Estados Unidos fue leído como una expresión pura de su estilo político. Así le explicó a Canal E, Henrik Rehbinder, periodista radicado en Los Ángeles, al analizar el impacto del discurso del mandatario estadounidense en Davos.

“Vimos a Donald Trump actuando de la manera que actúa siempre: crea una crisis, la aumenta y después, cuando entra el caos, trata de salir bien parado”, sostuvo Rehbinder. Para el analista, el presidente “prácticamente amenazó con invadir Groenlandia”, lo que generó “una reacción muy fuerte de los europeos” y marcó “la gota que colmó el vaso” en una relación ya deteriorada.

Según explicó, tras el conflicto inicial y la imposición de nuevos aranceles, Trump logró reposicionarse políticamente. “Para su imagen, él impuso el tema y convirtió a Groenlandia en una cuestión de discusión con Dinamarca y con la OTAN”, señaló. Sin embargo, aclaró que puertas adentro “la mayoría de los americanos está en contra de esta idea”, ya que las encuestas la consideran “descabellada”.

El mensaje de Davos: castigo, poder y fin de la globalización

Rehbinder advirtió que el trasfondo del discurso de Trump en Davos fue mucho más profundo. “El mensaje político es el garrote: si no me das algo, yo te castigo, y si no me lo das, lo tomo a la fuerza”, afirmó, al describir lo que definió como “un plan casi mafioso”.

En paralelo, destacó un anuncio clave en materia económica. “El mensaje del secretario de Comercio fue clarísimo: la globalización se terminó, murió y ya no existe más para Estados Unidos”, explicó. En ese marco, el lema “America First” implica “prioridad absoluta para los trabajadores y los intereses estadounidenses”, incluso exigiendo que los aliados se alineen con ese objetivo.

Esta postura generó un fuerte malestar internacional. “A los aliados no les gusta que Trump los insulte ni que los trate como pasó en Davos”, afirmó Rehbinder, y agregó que Canadá y Europa “ven hoy a Estados Unidos como un aliado comercial y militar que no es confiable”.

Un Estados Unidos más solo y el “club” de Trump

El periodista subrayó que el aislamiento fue uno de los datos centrales del foro. “En Davos se vio a Estados Unidos más solo que nunca”, aseguró, y mencionó que Canadá y Francia ya avanzan en acuerdos con China. “Hay un quiebre significativo entre los europeos y Trump”, remarcó.

Sobre el nuevo Consejo de Paz impulsado por Washington, Rehbinder fue contundente: “Este es el club de Donald Trump: él lo creó, él impuso las reglas y él las interpreta”. Explicó que se trata de “una especie de Naciones Unidas paralela, controlada por Estados Unidos, razón por la cual Europa decidió no sumarse.

Finalmente, sostuvo que Trump busca rodearse de aliados incondicionales. “Estados Unidos está juntando países que responden específicamente a Trump”, concluyó, y comparó los discursos de Javier Milei y Trump como “mensajes domésticos, pensados para su propio público, pero pronunciados en Estados Unidos”.

