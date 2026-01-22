Juan Manuel Tapiola sobre el panorama inmobiliario: “Los precios están bajos todavía”

El mercado inmobiliario cerró 2025 con señales mixtas: estabilidad en los alquileres y una fuerte expectativa de crecimiento en la compraventa que todavía no se traduce plenamente en operaciones. Así lo explicó Juan Manuel Tapiola, desarrollador inmobiliario, al analizar el comportamiento del sector y las perspectivas para 2026.

Sobre los alquileres, Tapiola destacó un escenario de moderación. “Los alquileres se siguen manteniendo muy razonables, muy parecidos al aumento de la inflación”, explicó a Canal E, y precisó que “si tenés un aumento del 2 o 3% de la inflación, lo mismo pasa con los alquileres”. Según el desarrollador, tras la derogación de la ley de alquileres, “se liberó la oferta y por lo tanto los precios en términos reales bajaron”, aunque aclaró que en los últimos meses “ya no bajaron más y se están manteniendo al igual que la inflación”.

En el segmento de compraventa, la situación es más compleja. “Hay una expectativa muy alta de futuro que no se está todavía reflejando del todo en las transacciones reales”, sostuvo, y recordó que hacia fines de 2025 “bajaron la cantidad de créditos hipotecarios”. Para graficar el momento del mercado, Tapiola fue contundente: “La pelota está del otro lado, pero el gol no entra”.

Créditos hipotecarios y efecto cascada en el mercado

La expectativa positiva para 2026 se apoya principalmente en el contexto macroeconómico. “La expectativa alta viene con el resultado de las elecciones, que baja el riesgo país y eso dinamiza el crédito”, explicó. Aunque aclaró que “el crédito todavía no está bajando del todo a la cancha”, remarcó que el mercado descuenta una mayor participación del financiamiento hipotecario.

En ese sentido, subrayó el impacto multiplicador del crédito: “Por cada crédito hipotecario que se otorga, tenés otras dos o tres ventas más”, generando “un efecto cascada que repercute mucho en el mercado”. Además, destacó la estabilidad cambiaria como un factor clave: “Que el dólar no se devalúe me da más tranquilidad y más seguridad para pedir un crédito”.

Precios bajos, stock reducido y barrios en auge

Respecto a los valores de las propiedades, Tapiola fue categórico: “Los precios están bajos todavía”. Detalló que el costo de construcción ronda los “2.000 a 2.100 dólares de piso”, mientras que muchos inmuebles se venden apenas por encima de ese nivel.

“Estamos en un punto de precios bajos”, afirmó, y agregó: “Yo mismo salí a comprar porque creo que el precio va a subir”.

A nivel internacional, remarcó la brecha: “Estamos al 10% o 15% de los precios de Miami, es un valor demasiado bajo”. Para adelante, proyectó “una subida aproximada del 10 al 20% anual”, condicionada al volumen de crédito. Con un stock en baja —“hoy hay unas 75.000 propiedades publicadas, pero el stock real es mucho menor”— advirtió que “en cuanto haya crédito significativo, ese stock se limpia y los precios empiezan a subir exponencialmente”.

En cuanto a la demanda, destacó un repunte moderado de búsquedas y un creciente interés por los llamados barrios “segunda marca”. “Son barrios con los mismos servicios que los de moda, pero un 30 o 40% más baratos”, como Villa Crespo, Chacarita, Saavedra o Coghlan, donde hoy se concentra la mayor oportunidad de crecimiento

