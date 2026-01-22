Sergio Chouza: “La economía todavía no está madura para que el dólar flote libremente”

El presidente Javier Milei volvió a referirse al dólar, las bandas cambiarias y la posibilidad de avanzar hacia una flotación más libre del tipo de cambio. Para Sergio Chouza, economista, el mensaje oficial confirma una intención de largo plazo, pero también expone las restricciones actuales del modelo.

“El Presidente sigue teniendo una consideración de la necesidad a largo plazo de una flotación mucho más libre, aunque todavía no están dadas las condiciones”, sostuvo a Canal E. Según explicó, el esquema de bandas resulta “muy restrictivo” porque “no termina de codificarle al mercado un descubrimiento de precio efectivo de oferta y demanda que equilibre las cuentas externas”.

En ese marco, Chouza remarcó que el Estado sigue teniendo un rol activo en el mercado cambiario. “La presencia activa del regulador en un precio tan crítico como el valor del dólar muestra que todavía no está lo suficientemente madura la economía como para flotar”, afirmó, al tiempo que señaló que el objetivo oficial es sostener “un tipo de cambio no muy alto”.

Carry trade: estabilidad de corto plazo y riesgos latentes

Para el corto plazo, el economista consideró que el esquema actual ofrece incentivos claros al ingreso de capitales financieros. “En este primer trimestre hay muchos incentivos al carry porque la tasa de interés sigue por arriba de la inflación y de la devaluación esperada”, explicó.

Chouza detalló que esa rentabilidad está respaldada por la intervención oficial: “El carry está garantizado por el Gobierno vendiendo instrumentos dólar linked y, cuando es necesario, interviniendo en el mercado de dólar financiero futuro”. Sin embargo, advirtió que este equilibrio tiene costos crecientes.

“No es que encontraron la fórmula de la felicidad o una alquimia financiera”, aclaró, y alertó sobre la contracara fiscal: “El Tesoro tuvo que pagar entre 0,8 y un punto por arriba de la inflación, eso es más carga de intereses sobre el sector público”.

A mediano plazo, el riesgo es la confianza del mercado. “En algún momento puede empezar a desconfiar sobre la sostenibilidad de esa carga fiscal”, señaló, especialmente si el escenario político se vuelve más incierto. “Si las expectativas se revirtieran, por ejemplo hacia mayo, podría volver un proceso de dolarización de carteras más significativo de cara a 2027”.

Estados Unidos, China y una dependencia inevitable

En el plano internacional, Chouza remarcó el fuerte alineamiento del Gobierno con Estados Unidos. “Estamos atados al desempeño que tenga la economía estadounidense y a la volatilidad que Donald Trump le imprima a los mercados”, afirmó.

También describió un cambio en los mercados globales: “Se viene viendo una búsqueda de refugio en activos de reserva de valor no tradicionales como el oro y la plata”, mientras que los commodities que exporta Argentina “están teniendo un desempeño bastante positivo”.

Sobre China, el economista fue categórico. “No hay posibilidad de que nuestro país preserve el superávit comercial ni el financiamiento si se rompe esa relación”, afirmó, y recordó que “seguimos teniendo un tramo activado del swap que es muy significativo”. Para Chouza, más allá de la ideología, la relación con el gigante asiático es estructural.

