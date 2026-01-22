Casi se desata un incidente diplomático en medio de una discurso de Ian Sielecki, el embajador argentino en Francia, luego de que el funcionario fuera a dar una presentación en el parlamento francés y se encontrara con un mapa que señalaba las Islas Malvinas como territorio británico, motivo por el que se negó a continuar con la exposición.

El argentino participó de la Asamblea Nacional francesa, donde fue invitado a dar un discurso frente a los parlamentarios presentes en la Comisión de Relaciones Exteriores al respecto del crecimiento de las relaciones bilaterales franco-argentinas. No obstante, un detalle del mapa que tenía detrás suyo hizo que se rehusara a continuar con la presentación.

Al momento en el que Sielecki estaba siendo presentado por Bruno Fuchs, presidente de la comisión de Asuntos Extranjeros de la Asamblea Nacional, este notó que el mapa ubicado detrás de él marcaba las Islas Malvinas y, entre paréntesis, las iniciales "R-U", en referencia a Reino Unido.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El embajador argentino se dio vuelta varias veces y contempló el detalle con cierto asombro y desconcierto, por lo que, al momento de comenzar a hablar ante la Asamblea, agradeció la oportunidad de formar parte y pidió rápidamente que se corrigiera el mapa, ya que de lo contrario no continuaría con su exposición.

Trump calificó de “gran estupidez” la cesión británica de Chagos y la usó como argumento para avanzar sobre Groenlandia

"Me siento profundamente honrado de estar hoy aquí entre ustedes y por el interés que muestran actualmente por la Argentina. Debo decir que ese interés se manifestó mucho últimamente por parte de numerosos franceses, en particular actores mediáticos, políticos y económicos", manifestó al inicio de su discurso.

El embajador argentino en Francia amplió: "Es un momento importante. Sin embargo, lamentablemente debo señalar que existe un pequeño problema, señor presidente, que, en realidad, es un gran problema para mi país. Acabo de notar que estoy sentado frente a un mapa que muestra a las Islas Malvinas y el Atlántico Sur como si formaran parte del territorio del Reino Unido".

"No puedo, en mi carácter de representante del Estado argentino, expresarme libremente frente a ese mapa, ya que hacerlo implicaría legitimar una situación que constituye un atentado contra la soberanía de mi país, contra la dignidad misma de la Argentina y, sobre todo, una violación flagrante del derecho internacional", aseveró Sielecki.

El argentino reclamó que se trataba de "un problema grave en distintos niveles, especialmente desde el punto de vista jurídico", a lo que Fuchs lo interrumpió y replicó: "Entre paréntesis, todos sabemos que se trata de un territorio en disputa, no se lo ha atribuido, como usted dice en ese mapa".

"Está identificado como Reino Unido. Es como si se le pidiera al embajador de Ucrania que viniera a hablar frente a un mapa que mostrara los territorios ocupados por Rusia como parte legítima de Rusia. Estoy seguro que mi colega ucraniano se negaría de manera categórica. Por eso me permito señalarlo y preguntar si existe la posibilidad de cubrir ese mapa durante mi intervención", retrucó Sielecki.

Malvinas: los veteranos argentinos y británicos suben juntos el Aconcagua

"Vamos a plantear la cuestión, la vamos a analizar, pero estos mapas están ahí desde hace muchísimo tiempo. Así que les propongo continuar", respondió el presidente de la Asamblea, desde donde se encontraban reacios a acceder al pedido del argentino de subsanar la situación.

Pocos minutos después, luego de una breve conversación del francés con otro miembro de la comisión, accedieron a cubrir la aclaración con una nota adhesiva amarilla durante la presentación de Sielecki, quien automáticamente continuó con su discurso.

AS/ff