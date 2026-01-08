Tras algunos idas y vueltas, Emmanuel Macron confirmó este jueves que Francia votará en contra de la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. A través de un extenso comunicado en su cuenta de X (ex Twitter), el mandatario sostuvo que, si bien su gobierno apoya el comercio internacional, este tratado específico fue negociado sobre un mandato de 1999, por lo que lo considera un pacto "de otra época" que ya no responde a la realidad global actual ni a las necesidades estratégicas del bloque.

El jefe de Estado francés justificó su negativa con números fríos, argumentando que los beneficios económicos proyectados son marginales (apenas un 0,05% del PBI europeo para 2040) y no compensan los riesgos. Para Macron, esa ganancia mínima no justifica "exponer sectores agrícolas sensibles" que son esenciales para mantener la soberanía alimentaria de Francia, alineándose así con el reclamo histórico de los productores locales que ven en el acuerdo una amenaza existencial.

A pesar del rechazo final, el líder destacó que su gestión logró imponer condiciones importantes durante la negociación, como la inclusión de un "freno de emergencia". Este mecanismo permitiría suspender las importaciones agrícolas del Mercosur ante una variación de tan solo el 5% en precios o volúmenes que desestabilice el mercado europeo, una herramienta que podría ser activada a pedido de un solo Estado miembro o de los gremios afectados.

Otro punto clave que Macron reivindicó fue la obtención de "medidas espejo" para garantizar la igualdad en las condiciones de producción. El presidente aseguró que se consiguieron compromisos para que los productos sudamericanos deban cumplir con las mismas regulaciones sanitarias y ambientales que los europeos (especialmente en el uso de pesticidas y antibióticos), buscando neutralizar la competencia desleal que denuncian los granjeros franceses frente a la agroindustria de Brasil y Argentina.

El comunicado detalló también garantías financieras a futuro para ayudar al campo francés. Se acordó un refuerzo en las auditorías veterinarias en los países de origen y se aseguraron 45.000 millones de euros adicionales para la Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2028. Según el mandatario, esta suma de fondos permitirá a Francia mantener su nivel actual de subsidios y ayudas directas a la renta agrícola hasta el año 2034.

Finalmente, Macron reconoció que existe un "rechazo político unánime" en la Asamblea Nacional y el Senado, lo que hacía inviable cualquier otro camino que no fuera el veto. Sin embargo, advirtió que la historia no termina con esta votación y prometió seguir luchando para que la Comisión Europea aplique de forma concreta los compromisos de control adquiridos.

La decisión presidencial se oficializó en un escenario de máxima tensión social, con cientos de agricultores que lograron burlar los cercos de seguridad e irrumpieron con sus tractores en el corazón de París. La movilización, liderada por la Coordinación Rural, llevó la protesta a las puertas del poder para expresar el rechazo a lo que el sector considera una "sentencia de muerte". A pesar de que el gobierno calificó la acción de ilegal, decenas de máquinas pesadas desfilaron por la capital mientras otras manifestaciones bloqueaban rutas en el interior del país.

Los productores europeos denuncian que la carne, la soja y la miel sudamericanas inundarán sus mercados amparadas en normativas sanitarias y ambientales mucho más laxas que las que ellos están obligados a cumplir. "Ya no habrá que pensar en que nuestros jóvenes se instalen en las explotaciones porque no será viable", lamentó un ganadero a la prensa local, resumiendo el sentimiento de que el tratado beneficia a la industria alemana a costa de sacrificar al campo francés.

La tensión diplomática es crítica, ya que el Consejo de la Unión Europea podría intentar adoptar el acuerdo este mismo viernes para que Ursula von der Leyen ponga su firma la próxima semana, lo que aceleró los tiempos de la protesta y forzó al Macrón a hacer pública su postura de bloqueo definitivo.

La batalla está lejos de terminar con el anuncio de hoy. El sindicato mayoritario FNSEA ya marcó el 20 de enero en el calendario para una masiva manifestación en Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo. Con Irlanda sumándose al rechazo y Francia bajando el pulgar oficialmente, el destino del área de libre comercio más grande del planeta pende ahora de un hilo diplomático.

