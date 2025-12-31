El agro cerró el 2025 con liquidaciones por u$s 31.330 millones, un 25% más que en 2024

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron en su último balance que durante el mes de diciembre del 2025 las empresas del sector liquidaron la suma de 1015 millones de dólares, lo que implica un crecimiento del 33% en relación al mes anterior. Mientras que en el acumulado anual total entraron 31.338.763.371 de dólares, y se detectó que, comparado al mismo periodo del año pasado, tiene un incremento del 25%.

El sector agroexportador ponderó el “esfuerzo” realizado en el 2025 por Milei en inflación, tipo de cambio y baja de retenciones

CIARA-CEC representa el 48% de las exportaciones argentinas. Ambas señalaron que el sector agroexportador generó en este año, 6.250 millones de dólares adicionales, comparado al desempeño logrado en el 2024.

El aporte del Estado

En el comunicado difundido por las entidades, se señaló que el mes de diciembre estuvo marcado por el comienzo de los embarques de trigo y cebada, en línea con el avance de la campaña, y por la continuidad de los envíos al exterior de soja y de sus productos industrializados. Estas operaciones se realizaron en el marco del régimen especial establecido por el Decreto 682/2025, que dispuso de manera transitoria la suspensión de los derechos de exportación y contribuyó a sostener el flujo de ventas externas del sector.

Asimismo, los organismos aclararon que una parte relevante de las divisas ingresadas durante diciembre responde a anticipos efectuados en septiembre. De este modo, remarcaron que el movimiento registrado en el último mes del año está directamente vinculado con decisiones comerciales adoptadas con anterioridad y no a operaciones realizadas exclusivamente en ese período.

Usos de la liquidación de divisas

El ingreso mensual de divisas, una vez convertido a pesos, es el mecanismo que permite continuar con la compra de granos a los productores en las mejores condiciones de precio. La liquidación de dólares está principalmente asociada a la adquisición de granos que luego serán exportados, ya sea sin procesamiento o tras atravesar una etapa de transformación industrial.

En este esquema, la mayor parte de las divisas ingresa con una anticipación considerable respecto del momento de la exportación. Ese adelanto es de aproximadamente 30 días en el caso de los granos y puede extenderse hasta unos 90 días cuando se trata de aceites y harinas proteicas. Estos plazos también dependen del momento de la campaña y del tipo de grano, por lo que no existen atrasos en la liquidación de divisas.

Las comparaciones estadísticas entre distintos períodos suelen resultar poco precisas, dado que la liquidación de divisas está fuertemente condicionada por el ciclo comercial de los granos. Este proceso depende de múltiples factores exógenos y variables, como las fluctuaciones de los precios internacionales, la retracción de la oferta, el volumen y el valor proteico de las cosechas, las condiciones climáticas, feriados, medidas de fuerza sindicales, cambios regulatorios, barreras arancelarias y paraarancelarias del exterior, y las exigencias fitosanitarias o de calidad de otros países, entre otros.

El peso del complejo oleaginoso-cerealero en las exportaciones

El complejo oleaginoso-cerealero, que incluye al biodiésel y a sus derivados, concentró en 2024 el 45% del total de las exportaciones argentinas, de acuerdo con cifras del INDEC.

Se enfría la entrada de agrodólares tras los anticipos de exportaciones

Por último, en el comunicado los organismos detallaron que dentro de ese esquema, la harina de soja se mantiene como el principal producto exportado por el país, seguida por el aceite de soja y el maíz. En este contexto, la Argentina continúa sin lograr un salto en su nivel de producción ni en el crecimiento de sus ventas externas, con una estructura exportadora que sigue atada, en gran medida, a las fluctuaciones de los precios internacionales.

